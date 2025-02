Windows 11, in arrivo la funzione Handoff di Apple su Android

Su Windows 11 arriva una nuova funzione chiamata “Resume“, che permetterà di riprendere l’attività del telefono direttamente sul PC. Un’idea non proprio originale, visto che ricorda molto Handoff di Apple, ma comunque utile.

Windows 11: arriva la funzione Resume in stile Handoff di Apple

Immagiamo di ascoltare una canzone su Spotify sullo smartphone Android e di poterla riprendere esattamente dallo stesso punto sul PC. Oppure di continuare a scrivere un messaggio su WhatsApp dal computer, proprio dove ci si era interrotti sul telefono. Ecco, questo è il potenziale di Resume, la funzione che Microsoft sta testando su Windows 11.

Per ora, Resume funziona solo con OneDrive e richiede che il telefono e il PC siano connessi allo stesso account Microsoft. In pratica, se state modificando un file di Office su OneDrive dal cellulare e lo bloccate a metà del lavoro, potrete riprenderlo sul PC entro cinque minuti, grazie a una notifica pop-up.

Ma Microsoft ha ben altri piani per Resume. Come rivelato in esclusiva da Windows Latest, la funzione potrebbe presto integrarsi con app di terze parti come WhatsApp e Spotify. Lo confermano anche alcuni riferimenti scovati nelle ultime build di anteprima di Windows 11.

Spotify e WhatsApp: ecco come potrebbe funzionare Resume

Anche se i dettagli sono ancora scarsi, proviamo a immaginare come potrebbe essere uno scenario ipotetico di Resume per Spotify e WhatsApp.

Diciamo che si sta ascoltando una canzone su Spotify sul telefono Android, poi si mette in pausa o si blocca lo smartphone. Se entro cinque minuti si sblocca il PC con Windows 11 e Resume è attivo, si potrebbe vedere una notifica del tipo “Vuoi continuare ad ascoltare [Titolo della canzone] su Spotify?“. Cliccandoci sopra, si aprirebbe l’app di Spotify direttamente al brano e al momento esatto dove ci era fermati.

Discorso simile per WhatsApp. Se si sta visualizzando o scrivendo un messaggio sul telefono e si blocca lo schermo, quando si aprirà il PC entro i fatidici cinque minuti si potrebbe ricevere una notifica come “Vuoi continuare la tua chat WhatsApp con [Nome del contatto] su questo PC?“. E via, dritti alla conversazione senza perdere un colpo.

Certo, queste sono solo ipotesi basate sull’attuale integrazione di Resume con OneDrive, ma è difficile immaginare altri modi per “riprendere” queste app sul desktop.