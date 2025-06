Windows 11, le specifiche del PC nella home delle Impostazioni

Quante volte sarà capitato di dover controllare quanta RAM ha il computer o che processore monta, e di ritrovarsi a navigare tra menu e sottomenu delle impostazioni? Microsoft ha deciso finalmente di semplificare le cose. Ora le informazioni essenziali del PC sono nella home page delle Impostazioni.

Windows 11 aveva già fatto qualche progresso con le Specifiche di sistema nella sezione Sistema > Informazioni, che mostrano le basi: processore, memoria, archiviazione, scheda grafica. Utili, ma sempre nascoste in un angolo delle impostazioni che molti non sanno nemmeno dove sia. Ora Microsoft fa un passo avanti e porta queste informazioni dove si vedono subito, senza dover andare a cercarle.

“Your device info” su Windows 11: la scheda che mostra RAM, CPU e GPU

L’ultima novità è una sezione chiamata “Your device info” che appare direttamente nella home page delle Impostazioni. Mostra le specifiche principali come nome e velocità del processore, scheda grafica con quantità di memoria video, storage e RAM. C’è anche un link diretto alla sezione “Informazioni” per chi vuole approfondire con dettagli come l’edizione di Windows, l’ID prodotto e la nuova sezione FAQ che risponde alle domande hardware più comuni. È una di quelle piccole comodità che fanno risparmiare tempo.

Questa sezione si aggiunge a quelle già presenti nella home delle Impostazioni. Offre accessi rapidi a dispositivi Bluetooth, Wi-Fi, personalizzazione e impostazioni consigliate, ma gli utenti l’hanno accolta con reazioni contrastanti. Secondo alcuni è l’ennesimo tentativo di Microsoft di promuovere i suoi servizi e abbonamenti come Microsoft 365, OneDrive e Game Pass. Ma sinceramente, chi pensa a Game Pass quando apre le Impostazioni?

Come provarla (se si ha pazienza)

Chi vuole testare la nuova card “Your device info“, devi aggiornare il PC alla build 26200.5622 o più recente del Dev Channel. Il roll out sarà graduale, e richiede un account Microsoft negli Stati Uniti. Per tutti gli altri, tocca aspettare che arrivi nella versione stabile.

Altre novità nella stessa build

La build 26200.5622 non porta solo la sezione delle specifiche. Ci sono anche una nuova sezione Impostazioni per Quick Machine Recovery, miglioramenti ai widget, più raccomandazioni di app nella finestra “Apri con” e altre chicche minori per migliorare l’esperienza d’uso quotidiana.