Windows 11 24H2: nuove build con molte novità

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 26200.5622 (KB5058512) di Windows 11 24H2 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. Sono inclusi aggiornamenti per Click to Do, widget, Phone Link e altre funzionalità, tra cui Quick Machine Recovery. La build 26120.4230 (KB5058506) disponibile nel canale Beta include le stesse novità.

Novità della build 26200.5622

La prima novità riguarda solo i Copilot+ PC e richiede un abbonamento a Microsoft 365. Selezionando il testo in un documento è possibile chiedere a Copilot di scrivere una bozza con Word. La relativa opzione è presente nel menu contestuale. La Quick Recovery Machine è invece la funzionalità che permette di riavviare Windows 11 24H2 applicando i fix tramite il Windows Recovery Environment (WinRE).

Un’altra novità riguarda i widget. Gli utenti possono utilizzare dashboard multiple e passare dall’una all’altra tramite una barra di navigazione. Molto utile la funzionalità che suggerisce l’app da scaricare dal Microsoft Store quando viene usata la funzionalità “Apri con…“.

Microsoft ha inoltre aggiornamento Phone Link. Gli utenti vedranno le notifiche delle app sullo smartphone nel menu Start. Sarà possibile anche attivare il mirroring dello schermo dello smartphone Android e accedere alle foto su iCloud.

Gli utenti che usano Windows 11 in lingua francese e spagnola possono utilizzare la funzionalità Rewrite di Click to Do, mentre tutte le azioni sul testo sono ora disponibili in italiano, tedesco e portoghese. Infine, il box di ricerca nelle impostazioni è stato spostato al centro sui Copilot+ PC con chip Snapdragon.

Come detto, la build 26120.4230 presente nel canale Beta include le stesse novità. A causa di alcuni bug è stata temporaneamente disattivata la personalizzazione dei widget sul lock screen.