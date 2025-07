Windows 11 24H2 KB5062553: icone piccole nella taskbar

Microsoft ha rilasciato ieri sera gli aggiornamenti cumulativi per i suoi sistemi operativi. Gli utenti che usano Windows 11 24H2 troveranno l’update KB5062553 che include tutte le novità presenti in KB5060829, oltre alle patch di sicurezza. Per Windows 11 23H2 e 22H2 è invece disponibile l’update KB5062552. Solo bug fix in KB5062554 per Windows 10 22H2, ormai prossimo alla pensione.

Windows 11 24H2 KB5062553: novità

Dopo aver installato l’aggiornamento KB5062553 (obbligatorio), la build di Windows 11 24H2 diventerà 26100.4652. Una delle novità è stata “presa in prestito” dal vecchio Windows 10. Se la barra delle applicazioni diventa troppo affollata è possibile ridurre la dimensione delle icone (sempre o solo quando non c’è più spazio). La relativa opzioni si trova in Impostazioni > Personalizzazione > Barra delle applicazioni > Comportamenti della barra delle applicazioni . L’effetto finale non è esteticamente gradevole perché la barra delle applicazioni mantiene la dimensione originale.

Microsoft ha inoltre aggiunto un indicatore più largo (la barra visibile sotto le icone) per le notifiche, oltre a quelli per le app aperte e in primo piano. Un’altra novità riguarda esclusivamente gli utenti europei. È possibile impostare un browser predefinito diverso da Edge per alcuni tipi di file e link. La sua icona verrà aggiunta alla barra delle applicazioni e al menu Start. Cliccando su un pulsante dedicato è possibile anche scegliere il browser per aprire i file PDF.

Per i Copilot+ PC è disponibile una nuova azione in Click to Do (menu contestuale) che permette di inviare testo e immagini a Microsoft 365 Copilot (serve l’abbonamento a Microsoft 365). Microsoft ha inoltre velocizzato l’estrazione degli archivi 7z e RAR di grandi dimensioni in Esplora file. Altri miglioramenti riguardano Assistente vocale e Accesso vocale.

L’aggiornamento KB5062552 per Windows 11 23H2 e 22H2 include l’impostazione per la scelta del browser predefinito in Europa. L’update KB5062554 per Windows 10 22H2 include solo bug fix. Il supporto per questo sistema operativo termina il 14 ottobre, ma è possibile ottenere un altro anno di patch rispettando determinate condizioni.