Windows 11 24H2 KB5060829: novità per browser e app

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento opzionale KB5060829 per Windows 11 24H2. Include tutte le novità della recente build disponibile nel canale Release Preview del programma Insider. L’azienda di Redmond ha rilasciato anche l’update KB5060826 per Windows 11 23H2 con le funzionalità anticipate a metà giugno.

Windows 11 24H2 KB5060829

L’aggiornamento opzionale KB5060829 di Windows 11 24H2 non viene scaricato automaticamente, in quanto non sono presenti le patch di sicurezza. Al termine dell’installazione, la build del sistema operativo sarà 26100.4484. L’elenco delle novità è piuttosto lungo. Una riguarda esclusivamente gli utenti europei.

Microsoft permette ora di impostare un altro browser predefinito per alcuni tipi di file e link. La sua icona verrà aggiunta alla barra delle applicazioni e al menu Start. Cliccando su un pulsante sarà possibile scegliere il browser per aprire i file PDF.

La seconda novità è un ritorno al passato. Gli utenti possono cambiare la dimensione delle icone nella barra delle applicazioni. Una nuova opzione in Impostazioni > Personalizzazione > Barra delle applicazioni > Comportamenti della barra delle applicazioni consente di usare sempre le icone piccole o solo quando la barra delle applicazioni è piena.

In Windows Share è possibile vedere un’anteprima del contenuto prima della condivisione e selezionare un livello di compressione per le immagini. È stata anche velocizzata l’estrazione degli archivi 7z e RAR di grandi dimensioni in Esplora file. Altri miglioramenti riguardano Assistente vocale e Accesso vocale.

Per i Copilot+ PC è infine disponibile una nuova azione in Click to Do (menu contestuale) che permette di inviare testo e immagini a Microsoft 365 Copilot (serve l’abbonamento a Microsoft 365). Entro l’estate arriverà la nuova Black Screen of Death.

Le due novità principali dell’aggiornamento KB5060826 di Windows 11 23H2 (build 22631.5549) sono la scelta del browser predefinito per gli utenti europei e l’anteprima del contenuto prima della condivisione di link e pagine web in Windows Share. Gli aggiornamenti obbligatori dell’8 luglio includeranno anche le patch di sicurezza.