Windows 11 24H2: novità in arrivo a fine giugno

Microsoft ha rilasciato la nuova build 26100.4482 (KB5060829) di Windows 11 24H2 nel canale Release Preview del programma Insider. Le numerose novità incluse in questa versione preliminare del sistema operativo saranno disponibili per tutti con l’aggiornamento opzionale della prossima settimana. L’azienda di Redmond ha distribuito anche la build 27881 nel canale Canary e aggiornato lo Snipping Tool (Strumento di cattura).

Novità della build 26100.4482

La prima novità riguarda solo gli utenti europei. Dopo aver installato la build 26100.4482 sarà possibile impostare il browser predefinito (diverso da Edge) per l’apertura di altri tipi di file e link. L’icona del nuovo browser predefinito può essere aggiunta al menu Start e alla barra delle applicazioni. Si può anche scegliere il browser predefinito per l’apertura dei file PDF.

Finalmente sarà possibile cambiare la dimensione delle icone nella barra delle applicazioni. Una nuova opzione in Impostazioni > Personalizzazione > Barra delle applicazioni > Comportamenti della barra delle applicazioni consente di usare sempre le icone piccole o solo quando la barra delle applicazioni è piena.

In Windows Share è possibile vedere un’anteprima del contenuto prima della condivisione e selezionare un livello di compressione per le immagini. Microsoft ha inoltre migliorato le prestazioni di estrazione degli archivi 7z e RAR di grandi dimensioni in Esplora file. Altri miglioramenti riguardano Assistente vocale e Accesso vocale.

Molte novità per l’accessibilità sono presenti anche nella build 27881 del canale Canary. Nella finestra di Windows Share è stato aggiunto un pulsante per la modifica delle immagini. Infine, le app che necessitano di attenzione (ad esempio una notifica) hanno una linea più larga sotto l’icona nella barra delle applicazioni.

La versione 11.2505.21.0 dello Snipping Tool permette di esportare come GIF una registrazione video con lunghezza massima di 30 secondi.