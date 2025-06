Windows 11 e 10: novità per il browser predefinito

All’inizio del mese, Microsoft aveva annunciato diverse novità per rispettare il Digital Markets Act (DMA) in Europa. Come promesso, gli utenti che partecipano al programma Insider di Windows 11 23H2 e Windows 10 22H2 troveranno queste modifiche nelle build 22631.5545 (KB5060826) e 19045.6029 (KB5061087) disponibili nel canale Release Preview.

Novità per il browser predefinito

Microsoft aveva elencato diverse novità per rispettare il DMA. Le prime riguardano il browser predefinito e sono presenti nelle ultime versioni preliminari di Windows 11 e 10. Essendo disponibili nel canale Release Preview significa che verranno sicuramente incluse negli aggiornanti opzionali di fine giugno e quindi in quelli obbligatori dell’8 luglio.

Nella pagina Impostazioni > App > App predefinite sarà possibile scegliere il browser preferito per aprire nuovi tipi di link (ftp e read) e file (.mht, .mhtml, .shtml, .svg, .xht, .xhtml e .xml). Gli utenti possono inoltre spuntare i checkbox per aggiungere il browser alla barra delle applicazioni e al menu Start.

Nella pagina c’è inoltre un pulsante per scegliere il browser che dovrà aprire i file PDF. Solo su Windows 11 è disponibile un’altra novità che riguarda Windows Share. Quando l’utente condivide un link o un contenuto web vedrà un’anteprima nella finestra di condivisione. In Windows 10 è stato invece aggiornato il tool curl alla versione 8.13.0.

Per entrambi i sistemi operativi ci sono diversi bug fix. Il supporto per Windows 10 22H2 terminerà il 14 ottobre 2024. In autunno dovrebbe essere annunciato Windows 11 25H2 con tutte le funzionalità ereditate da Windows 11 24H2, tra cui il nuovo menu Start.