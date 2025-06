DMA: tutte le novità di Microsoft per Windows 10 e 11

Microsoft ha annunciato diverse modifiche per rispettare il Digital Markets Act (DMA) che gli utenti europei iscritti al programma Insider di Windows 10 e 11 troveranno nelle prossime versioni preliminari (build) dei sistemi operativi. Una delle novità più importanti riguarda l’impostazione del browser predefinito. Edge non verrà più suggerito, quando l’utente apre determinati link (a partire dalla versione 137.0.3296.52 del 29 maggio).

Novità per browser, ricerca e store

Microsoft è stata designata gatekeeper il 6 settembre 2023. L’azienda di Redmond deve rispettare il DMA con due “Core Platform Service”, ovvero Windows e LinkedIn. Sono invece esclusi Edge e Bing, come comunicato dalla Commissione europea il 13 febbraio 2024.

Microsoft aveva già annunciato alcune modifiche ai sistemi operativi per consentire la disinstallazione di Edge e OneDrive, oltre alla separazione tra Windows Search e Bing. Gli iscritti al programma Insider troveranno altre novità nelle build che verranno rilasciate nelle prossime settimane.

Browser predefinito per altri link e file

Gli utenti possono già impostare il browser predefinito per aprire link http/https e file .htm/.html. Sarà presto possibile scegliere il browser predefinito anche per i link ftp e read, oltre che per i file .mht, .mhtml, .shtml, .svg, .xht, .xhtml e .xml.

Nella relativa pagina delle impostazioni ci saranno le opzioni per aggiungere l’icona del browser alla barra delle applicazioni e al menu Start. Sarà anche possibile impostare il browser per aprire i file PDF. Queste novità saranno disponibili per tutti a luglio.

Windows Search

Le app possono già fornire risultati di ricerca in Windows Search. Microsoft ha aggiornato la funzionalità per consentire l’uso di un’app come web search provider. Verranno inoltre mostrati i risultati di ricerca da provider multipli e sarà possibile cambiare l’ordine dei provider nelle impostazioni. Queste novità saranno disponibili per tutti entro giugno.

Microsoft Store

Gli utenti europei potranno disinstallare anche il Microsoft Store. Le app scaricate dallo store continueranno a ricevere aggiornamenti. Lo store potrà essere nuovamente installato in qualsiasi momento. Queste modifiche saranno disponibili per tutti entro fine anno.

Novità per altre app Microsoft

L’app Microsoft Bing (provider in Windows Search) aprirà i contenuti web nel browser scelto dall’utente (non in Edge). L’app Esperienze di avvio (provider nel widget board e sul lock screen) aprirà i contenuti web nel browser scelto dall’utente (non in Edge). Queste novità saranno disponibili per tutti entro giugno.