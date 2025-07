Windows 11 24H2: arriva la nuova schermata nera

Microsoft ha rilasciato nuove versioni preliminari per gli iscritti al programma Insider. La build 26100.4762 (KB5062660) di Windows 11 24H2, disponibile nel canale Release Preview, include diverse novità per i Copilot+ PC e per la sicurezza. L’azienda di Redmond ha inoltre cambiato il colore della schermata che indica il crash del sistema operativo. Altre due build sono state distribuite per Windows 11 23H2 e Windows 10 22H2.

Novità della build per Windows 11 24H2

Essendo presente nel canale Release Preview, la build 26100.4762 (KB5062660) include novità che saranno disponibili per tutti gli utenti attraverso l’aggiornamento opzionale di fine mese. Tre sono esclusive per i Copilot+ PC. La funzionalità Recall permette in Europa di esportare gli snapshot. Possono essere condivisi con siti e app di terze parti fornendo il codice (mostrato solo all’inizio della configurazione) necessario per decifrare le istantanee.

Nella pagina delle impostazioni avanzate di Recall è stato inoltre aggiunto un pulsante che permette di eliminare tutti gli snapshot e resettare le impostazioni della funzionalità. Per Click to Do sono invece disponibili quattro nuove azioni. Dopo aver installato l’app Reading Couch dal Microsoft Store è possibile effettuare esercitazioni per la corretta pronuncia del testo selezionato. La stessa app consente di usare la lettura immersiva. Gli utenti possono modificare dimensione del testo, spaziatura e tipo di carattere, ascoltare la lettura a voce alta e dividere le parole in sillabe.

Selezionando invece il testo in email o pagine web è possibile creare una bozza in Word (serve l’abbonamento a Microsoft 365 Copilot). Infine, quando viene selezionato un indirizzo email è possibile inviare un messaggio o pianificare un meeting con Teams.

Sui Copilot+ PC con processori Snapdragon è disponibile la ricerca agentica nelle impostazioni. L’utente può cercare informazioni (solo in inglese) usando il linguaggio naturale e, dopo aver concesso l’autorizzazione, sfruttare l’agente AI per eseguire l’azione.

Le ultime due novità sono per tutti i computer. Microsoft ha incluso la Quick Recovery Machine. Permette di rilevare e risolvere automaticamente i problemi software in caso di crash. Quando viene avviata il Windows Recovery Environment (WinRE), Windows 11 scarica i fix necessari tramite Windows Update.

Come anticipato a fine giugno, Microsoft ha aggiornato la schermata che viene mostrata in caso di crash del sistema operativo. Non sono più presenti la faccina triste e il codice QR, ma solo l’indicazione dell’errore e il driver responsabile. Il colore di sfondo è ora nero, come quello della schermata di aggiornamento, quindi BSoD è diventato l’acronimo di Black Screen of Death.

Le build 22631.5696 (KB5062663) di Windows 11 23H2 e 19045.6156 (KB5062649) di Windows 10 22H2, entrambe rilasciate nel canale Release Preview, includono solo bug fix.