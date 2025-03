WhatsApp Web: nuovo design più pulito e scuro

WhatsApp Web si appresta ad accogliere alcune interessanti modifiche all’interfaccia utente che di certo saranno ben gradite agli assidui utilizzatori del servizio via browser. A rendere nota la cosa è stata la sempre accorta redazione di WABETAInfo.

WhatsApp Web ha una nuova interfaccia

Si parla di ritocchi mirati che permettono di ottenere un design più pulito e con toni più scuri a fronte di una maggiore leggibilità. Il blu scuro, infatti, è stato sostituito da una tonalità più profonda.

Ciò riflette lo sforzo continuo di WhatsApp per cercare di evolversi e stare al passo con le esigenze degli utenti in un mondo sempre più digitale, il tutto fornendo un’interfaccia maggiormente moderna e intuitiva. Poiché la messaggistica continua a essere uno strumento di comunicazione vitale per milioni di persone in tutto il mondo, questa riprogettazione garantisce che WhatsApp rimanga aggiornato con le ultime tendenze del web design, migliorando l’usabilità e modernizzando l’UI.

Le modifiche sono già in fase di rollout, ma come solitamente accade in questi casi, mentre alcuni utenti potrebbero avervi immediatamente accesso, per altri potrebbe essere necessario attendere qualche giorno o qualche settimana. Il team di WhatsApp, infatti, è solito distribuire i cambiamenti in maniera graduale.

Da tenere presente che già lo scorso anno WhatsApp Web aveva subito una lieve modifica all’interfaccia utente, con l’implementazione della barra laterale, analogamente a quanto proposto per il client desktop, sempre al fine di offrire un’interfaccia più pulita e facilmente accessibile e in particolare per semplificare agli utenti lo spostamento tra le varie sezioni della piattaforma.