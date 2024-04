WhatsApp: barra laterale sulla versione Web

La versione Web di WhatsApp si appresta ad accogliere a un piccolo, ma decisamente interessante, aggiornamento che prevede una modifica all’interfaccia, in modo tale da risultare allineata a quello dei client desktop con installazione per Windows e macOS: l’implementazione della barra laterale.

WhatsApp: nuova barra laterale su Web

La novità non è stata ancora introdotta in via ufficiale e infatti è attualmente disponibile in beta ad un gruppo limitato di utenti iscritti al programma di test, il quale fornisce l’accesso ad alcune funzionalità esclusive e sperimentali, ma ben presto sarà diffusa anche sul canale stabile per tutti, probabilmente sarà necessario attendere solo qualche settimana, come di consueto in queste circostanze.

L’intento è ovviamente quello di offrire un’interfaccia più pulita e facilmente accessibile, in special modo per semplificare agli utenti lo spostamento tra le varie sezioni della piattaforma, consentendo un notevole risparmio di tempo ed evitando possibili confusioni.

La barra laterale, infatti, permette di navigare tra le varie sezioni di WhatsApp: chat, stato, canali, community, conversazioni archiviate e messaggi importanti. È sufficiente cliccare sull’icona corrispondente per ritrovarsi immediatamente nella sezione di WhatsApp Web desiderata.

Da tenere presente che questa è solo una delle più recenti novità implementate in WhatsApp. Nei giorni scorsi, infatti, sono state introdotte nuove funzioni relative ai video, il blocco delle chat sui dispositivi collegati e il Mi piace per rispondere agli stati, solo per citarne alcune, e di certo molte altre ne arriveranno nelle settimane a seguire. Gli sviluppatori di WhatsApp sono sempre sul pezzo, come si suol dire.