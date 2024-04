WhatsApp introduce il blocco delle chat sui dispositivi collegati

WhatsApp continua a evolversi per garantire un’esperienza sempre più sicura e privata. L’ultimo aggiornamento beta per Android, la versione 2.24.8.4, rivela lo sviluppo di una funzionalità che consente di bloccare le chat su dispositivi collegati come PC o Mac.

Questo aggiornamento si inserisce in una serie di innovazioni volte a rafforzare la sicurezza di WhatsApp. In un precedente aggiornamento beta, erano state introdotte nuove opzioni di autenticazione per ampliare i metodi di protezione dell’applicazione. Le versioni beta giocano un ruolo fondamentale nel processo di sviluppo di WhatsApp, permettendo ai tester di provare in anteprima le nuove funzionalità e di fornire feedback prima del rilascio ufficiale.

Con il nuovo aggiornamento le chat bloccate su WhatsApp sono protette ovunque

Con quest’ultimo aggiornamento, WhatsApp affronta una questione cruciale per la privacy degli utenti: la protezione delle chat bloccate su tutti i dispositivi collegati. In passato, se una chat veniva bloccata sul dispositivo principale, rimaneva accessibile dai dispositivi collegati senza richiedere un codice di accesso o un’autenticazione biometrica. La nuova funzione mira a uniformare la sicurezza delle chat bloccate su tutti i dispositivi.

Per abilitare il blocco delle chat sui dispositivi collegati, sarà necessario impostare un codice segreto dal dispositivo principale. Questo codice farà sì che le chat bloccate non siano accessibili dal normale elenco di conversazioni sui dispositivi secondari, ma vengano spostate in una cartella dedicata che si aprirà solo dopo l’inserimento del codice. Si tratta di un significativo passo avanti in termini di sicurezza, garantendo che le informazioni sensibili rimangano protette indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

WhatsApp risponde alla richiesta di privacy

Introducendo la possibilità di bloccare le chat sui dispositivi collegati, WhatsApp risponde alla crescente richiesta di protezione e riservatezza dei dati personali da parte degli utenti. Coloro che partecipano al programma beta hanno l’opportunità unica di contribuire a questa evoluzione, svolgendo un ruolo attivo nel miglioramento dell’applicazione per l’intera comunità globale di WhatsApp.