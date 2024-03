WhatsApp: ora si possono fissare fino a 3 messaggi nelle chat

WhatsApp, la popolare app di messaggistica, ha recentemente annunciato una nuova funzionalità che permette agli utenti di appuntare fino a tre messaggi all’interno di una conversazione, consentendo un accesso rapido e semplice alle informazioni più importanti. In precedenza, gli utenti potevano appuntare solo un singolo messaggio in cima a una chat con un contatto o un gruppo.

Appuntare diversi tipi di messaggi per un accesso rapido alle informazioni

La notizia è stata diffusa direttamente dal CEO di Meta, Mark Zuckerberg, e dal responsabile di WhatsApp, Will Cathcart, attraverso i loro rispettivi canali sulla piattaforma di messaggistica. L’introduzione della possibilità di appuntare un messaggio nelle conversazioni individuali e di gruppo risale allo scorso dicembre, ma ora questa funzionalità è stata ampliata.

Gli utenti possono appuntare qualsiasi tipo di messaggio, inclusi testi, immagini e sondaggi. Questa opzione si rivela particolarmente utile per avere sempre a portata di mano informazioni cruciali, come l’indirizzo di un amico o i dettagli di una gita programmata con un gruppo.

Come appuntare un messaggio e impostare la durata su WhatsApp

Per appuntare un messaggio, è sufficiente tenere premuto su di esso e selezionare l’opzione “Fissa” dal menu a comparsa. È inoltre possibile scegliere la durata per cui il messaggio rimarrà appuntato: 24 ore, 7 giorni (impostazione predefinita) o 30 giorni. Questa funzione consente di rimuovere automaticamente i messaggi appuntati quando le informazioni diventano irrilevanti dopo un certo periodo di tempo.

Attualmente, non esiste un’opzione che permetta di mantenere un messaggio appuntato in modo permanente, ad esempio per conservare un indirizzo. Pertanto, è necessario fissare di nuovo il messaggio a mano ogni 30 giorni. In alternativa, è possibile contrassegnare un messaggio con una stellina e accedervi tramite il menu delle informazioni di contatto.

Un passo avanti verso una comunicazione più efficiente su WhatsApp

L’introduzione della possibilità di appuntare fino a tre messaggi nelle chat di WhatsApp rappresenta un significativo passo avanti per migliorare l’efficienza e l’organizzazione delle conversazioni. Questa funzionalità consente agli utenti di avere sempre a portata di mano le informazioni più importanti, senza doverle cercare ogni volta tra i numerosi messaggi scambiati. Con questo aggiornamento, WhatsApp si conferma come una delle app di messaggistica più complete e user-friendly sul mercato.