WhatsApp consentirà di appuntare i messaggi in cima alle chat

WhatsApp propone regolarmente nuove opzioni per semplificare la vita dei suoi utenti. Attualmente in versione beta, l’app di messaggistica istantanea sta testando la possibilità di appuntare un messaggio in cima alle conversazioni. Un’opzione semplice, ma molto pratica per non perdere di vista le informazioni importanti.

WhatsApp è un’applicazione usata da miliardi di persone in tutto il mondo, sia per motivi professionali che personali. Per questo motivo, ogni funzionalità che semplifica la comunicazione è molto apprezzata. Tra le novità introdotte recentemente, ci sono i nuovi filtri e l’opzione per condividere video in alta definizione.

Ora, però, c’è una funzione che potrebbe cambiare radicalmente il modo di usare l’app. Si tratta della possibilità di pinnare i messaggi in cima alle chat, come riportato da WABetaInfo. Questa funzione è attualmente disponibile solo per i beta tester, ma si spera che presto arrivi per tutti gli utenti.

Come funziona questa nuova opzione sugli smartphone Android?

Per fissare un messaggio (anche di gruppo) in cima alle conversazioni, è necessario tenere premuto sul messaggio in questione prima di fare tap sui tre puntini in alto a destra. Poi basta cliccare su “Pin” per evidenziarlo. Tutti i partecipanti potranno così accedervi facilmente.

Chi organizza una festa, ad esempio, può appuntare un messaggio con l’indirizzo e il codice. Allo stesso modo, prima di partire per le vacanze, il messaggio appuntato può servire per ricordare a tutti l’orario del volo, i dettagli della compagnia aerea e il terminal dove effettuare il check-in. Come per la funzione mute, WhatsApp consentirà di scegliere per quanto tempo un messaggio resterà appuntato in cima alla chat.

Per il momento sono disponibili solo tre opzioni: 24 ore, 7 giorni o 30 giorni. Non c’è la possibilità di appuntare un messaggio a tempo indeterminato, anche se questo potrebbe cambiare in futuro. Questa nuova funzione è apparsa nell’ultima versione beta dell’applicazione (2.23.21.4). Probabilmente ci saranno ulteriori aggiornamenti beta prima che venga definitivamente introdotta nella versione stabile dell’applicazione di messaggistica.

WhatsApp sperimenta l’intelligenza artificiale

WhatsApp non si ferma mai a sperimentare nuove funzionalità per rendere la sua applicazione più ricca e divertente. Tra le ultime novità in fase di test, c’è l’uso dell’intelligenza artificiale generativa per creare contenuti originali e personalizzati. Si tratta di una tecnologia che permette di generare automaticamente adesivi e immagini fotorealistiche a partire da una semplice descrizione o da un’emozione. In questo modo, gli utenti potranno esprimersi meglio e condividere le loro idee in modo creativo.

Un’altra funzionalità in arrivo è l’introduzione di un chatbot basato su ChatGPT, un modello di intelligenza artificiale che può conversare in modo naturale e umoristico. Questo chatbot potrà essere usato per intrattenere gli utenti, fornire informazioni utili o semplicemente fare due chiacchiere. WhatsApp sta quindi puntando sull’intelligenza artificiale per offrire ai suoi miliardi di utenti un’esperienza sempre più coinvolgente e innovativa.