WhatsApp: due novità importanti per i video

La versione iOS di WhatsApp sta ricevendo, proprio in queste ore, un aggiornamento (24.6.77) che mette a disposizione di tutti gli utenti nuovi controlli dedicati alla riproduzione dei video inviati o ricevuti all’interno delle chat. Sono quelli che permettono di avanzare velocemente o di tornare indietro con salti temporali pari a 10 secondi, attraverso un semplice doppio tocco rapido eseguito vicino ai bordi dello schermo.

Nuovi controlli per i video su WhatsApp

Si tratta di una modalità del tutto simile a quella già adottata da applicazioni per lo streaming come YouTube o Netflix, dunque ormai naturale e intuitiva. Vale la pena specificare che è possibile fare lo stesso su Android, come si può vedere nello screenshot qui sotto, nonostante la scheda dell’applicazione su Google Play non faccia menzione della novità nel changelog.

Registrazione e condivisione istantanea

Non è tutto: stando a quanto riportato dalla sempre attenta redazione del sito WABetaInfo, alcuni utenti possono ora registrare e condividere filmati direttamente all’interno dell’applicazione, semplicemente eseguendo un tocco prolungato sull’icona della videocamera. Quest’ultima è una funzionalità in fase di test fin dal giugno dello scorso anno. Ecco quanto si legge nel changelog della versione 24.6.77 appena rilasciata su App Store.

Puoi istantaneamente registrare e inviare messaggi video nelle chat. Premi a lungo la videocamera vicino al campo di testo nella chat per iniziare.

Puoi rapidamente andare avanti o indietro con un doppio tocco sul bordo di un video.

Nuovo design per l’aggiunta di allegati nella chat.

Come spesso accade in questi casi, non tutti hanno già ricevuto le novità, nonostante il download dell’ultimo aggiornamento. Il rollout è graduale e potrebbe essere necessario attendere alcune settimane.

Nei giorni scorsi, Meta ha annunciato che gli utenti potranno presto interagire con i sistemi di intelligenza artificiale direttamente dalle chat, per ottenere suggerimenti e risposte oltre che per creare immagini personalizzate.