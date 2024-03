In arrivo su WhatsApp la possibilità di fare domande all'AI di Meta

L’intelligenza artificiale sta lasciando un segno significativo in molti aspetti della vita quotidiana, offrendo strumenti per quasi tutte le attività e integrandosi in praticamente ogni app e servizio. Meta, in particolare, ha abbracciato l’AI nelle sue piattaforme, consentendo agli utenti degli Stati Uniti di interagire con Meta AI su WhatsApp, Messenger e Instagram.

Meta AI: un assistente versatile a portata di mano

Meta AI si presenta come un assistente versatile, in grado di aiutare gli utenti in una vasta gamma di attività, dall’organizzazione di un viaggio con gli amici alla ricerca di risposte a domande che normalmente si pongono a un motore di ricerca. Grazie alla collaborazione di Meta con Bing di Microsoft, Meta AI offre risultati web aggiornati in tempo reale, distinguendosi da molti altri chatbot AI gratuiti che non dispongono di informazioni altrettanto recenti.

Nuove funzionalità in arrivo su WhatsApp

Secondo WABetaInfo, Meta sta sviluppando una nuova funzione che consentirà agli utenti di porre domande a Meta AI direttamente dalla barra di ricerca di WhatsApp. Questa innovazione renderà l’interazione con il sistema di intelligenza artificiale ancora più semplice e immediata, eliminando la necessità di avviare manualmente una chat con Meta AI. L’intelligenza artificiale offrirà anche suggerimenti per avviare le domande degli utenti, rendendo la conversazione più fluida e naturale.

Generazione di immagini ad alta risoluzione con Meta AI

Un altro aspetto interessante di Meta AI è la capacità di creare immagini simili a quelle generate da Midjourney o da DALL-E di OpenAI, utilizzando il comando “/imagine”. Questo strumento è in grado di produrre foto impressionanti ad alta risoluzione in pochi secondi, offrendo agli utenti una funzione di generazione di immagini completamente gratuita.

Meta scommette sull’intelligenza artificiale

Sebbene la possibilità di porre domande a Meta AI direttamente nella ricerca sia ancora in fase di sviluppo e non sarà disponibile per i beta tester fino a un futuro aggiornamento dell’app, è evidente che Meta sta investendo notevoli risorse per integrare l’intelligenza artificiale nelle sue piattaforme in modo sempre più efficace e user-friendly.