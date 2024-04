WhatsApp: in arrivo il Mi piace per rispondere agli stati

La possibilità di visualizzare i video in formato picture-in-picture non è l’unica novità prossima ad approdare su WhatsApp. Infatti, prossimamente sarà altresì possibile rispondere con il pulsante “Mi piace” agli stati altrui. A rivelarlo è stata l’ultima versione beta dell’app per device Android.

WhatsApp: arriva il tasto “Mi piace” per gli stati

Attualmente, per interagire con uno stato di WhatsApp è possibile scrivere un messaggio di risposta o scegliere tra una lista rapida limitata di emoji, ma dall’analisi dell’ultima beta dell’app per la piattaforma mobile del “robottino verde” pare essere in fase di implementazione un sistema di reazioni più simile a quanto avviene già da diverso tempo a questa parte sui social network.

Più precisamente, nella versione 2.24.8.6 della beta dell’app WhatsApp per Android, grazie ad alcune modifiche al codice dell’app, è stato possibile scovare e abilitare un pulsante “Mi piace”.

Al momento, la funzione non è ancora pronta per il rilascio ufficiale poiché se impiegata causa il crash dell’applicazione, ma al suo debutto su larga scala non dovrebbe mancare molto e di certo gli sviluppatori di WhatsApp provvederanno a correggere quanto prima la cosa.

Si tratta indubbiamente di una bella aggiunta, grazie alla quale gli utenti potranno interagire in maniera più rapida e veloce con i propri contatti, risparmiando qualche secondo nel dover digitare i propri messaggi o comunque come valida alternativa alla lista rapida degli emoji.

Da tenere presente che recentemente sono state introdotte pure altre funzioni in stile social, come i canali, che dal momento della loro prima introduzione hanno acquisto un sempre maggior grado di rilevanza.