A quanto pare, WhatsApp sta lavorando a una modalità picture-in-picture per la riproduzione dei video, con il fine di migliorare l’esperienza di visione dei contenuti in questione da parte degli utenti sull’app di messaggistica istantanea.

WhatsApp: modalità picture in picture per i video in arrivo

A scoprire e segnalare la cosa prima di tutti è stato il team di WABetaInfo, riferendo che la feature è in fase di sviluppo sulla versione beta 24.6.10.74 di WhatsApp per iOS.

In base a quanto emerso, la modalità picture-in-picture su WhatsApp dovrebbe consentire di guardare i video in una piccola finestra pop-up mentre si è impegnati a usare il servizio in altra maniera, senza però permettere di proseguire nella visione uscendo dall’app, almeno non per il momento.

Da tenere presente che WhatsApp supporta già la modalità picture-in-picture, ma è possibile usarla solo durante le videochiamate, per inviare messaggi, rispondere ad altri utenti o navigare attraverso l’app.

Allo stato attuale delle cose, non è chiaro quando, precisamente, la nuova funzione verrà implementata su WhatsApp in maniera stabile e per tutti gli utenti, ma considerando che è stata scovata nella versione beta dell’app potrebbe volerci ancora qualche tempo.

Da notare che la modalità picture-in-picture è fruibile già da parecchio anche sulla piattaforma di messaggistica rivale Telegram, dove è altresì possibile sfruttare il pinch-to-zoom per ridimensionare la finestra del player video. Inoltre, è disponibile in app di streaming video come YouTube e Netflix, consentendo di continuare a guardare i video mentre si è intenti a utilizzare il dispositivo in altra maniera.