WhatsApp: videochiamate su iOS con picture-in-picture

L’ultima versione di WhatsApp per iOS, disponibile sullo store di Apple, aggiunge una funzionalità annunciata a metà dicembre 2022. Gli utenti possono ora utilizzare il picture-in-picture durante una videochiamata. All’inizio del mese sono arrivate numerose novità per gli aggiornamenti di stato.

Videochiamate con picture-in-picture

La modalità picture-in-picture (PiP) era in beta test da oltre due mesi. Meta aveva promesso l’introduzione all’inizio del 2023 e ora gli utenti possono finalmente sfruttare la funzionalità, dopo aver installato la versione 23.3.77 di WhatsApp per iOS. L’obiettivo dell’azienda di Menlo Park è semplificare il multitasking.

Il funzionamento è simile a quello di FaceTime. Durante una videochiamata è possibile passare ad un’altra app senza interrompere la comunicazione. La videochiamate continuerà all’interno di una piccola finestra flottante che viene soprapposta alle altre app e che può essere spostata con un dito. In questo modo l’utente potrà aprire un documento, navigare su Internet con il browser o eseguire altre attività.

Il rollout avverrà in modo graduale nel corso delle prossime settimane. WhatsApp 23.3.77 include altre novità. È possibile aggiungere una didascalia ai documenti inviati e creare avatar personalizzati da usare come sticker e immagini del profilo. Infine è stato aumentato il limite dei caratteri per l’oggetto e la descrizione dei gruppi.

All’inizio del mese sono state introdotte molte novità per gli aggiornamenti di stato: messaggi vocali, anteprime dei link e reazioni. Altre funzionalità sono in test, tra cui la trascrizione dei messaggi vocali, come avviene su Telegram Premium.