WhatsApp: arriva la funzione per salvare i messaggi effimeri

Sono in dirittura d’arrivo interessanti novità per WhatsApp e più precisamente per la funzione dedicata ai messaggi a tempo. Stando infatti a quanto emerso dalla versione beta per Android dell’app del celebre servizio di messaggistica, è stato introdotto il supporto alla funzione che permette di salvare i messaggi effimeri all’interno delle chat, al fine di poterli recuperare successivamente con facilità, sulla falsariga di ulteriori opzioni correlate già tesate nei mesi addietro.

WhatsApp: ecco come salvare i messaggi effimeri

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, i messaggi effimeri sono quelli che vengono eliminati dopo un determinato arco di tempo e possono essere impostati da ogni utente tramite l’apposita sezione annessa alle impostazioni di WhatsApp.

Andando più in dettaglio, la novità è stata scoperta nella relase 2.23.4.10 della beta di WhatsApp per Android, anche se alcuni utenti segnalano che la funzione è disponibile pure nelle versioni 2.23.4.6 e 2.23.4.8.

Chi utilizza una delle versioni di WhatsApp per Android di cui sopra ed è stato abilitato all’uso della feature, all’interno delle opzioni di una chat con messaggi effimeri vedrà comparire la nuova opzione dedicata al salvataggio dei suddetti messaggi.

Più precisamente, per salvare un messaggio basta tenere premuto su di esso e selezionare l’icona dedicata alla nuova opzione (quella a forma di segnalibro). In seguito, il messaggio può essere consultato da tutti i partecipanti della chat all’interno dell’archivio preposto alla cosa.

Tutti i partecipanti alla conversazione, dunque, hanno il medesimo controllo sui messaggi effimeri salvati, in maniera tale che nessuno possa conservare in via privata le informazioni che gli altri utenti parte della conversazione hanno scelto di far sparire dopo un determinato periodo di tempo.