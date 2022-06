Telegram Premium: prezzo confermato per l'Italia

Ora c’è la conferma sul prezzo: in Italia, l’abbonamento mensile a Telegram Premium costa 5,99 euro. Lo si apprende dal messaggio mostrato aprendo l’app (e visibile nello screenshot qui sotto). Un esborso economico di certo non contenuto. Il successo della proposta è tutto da verificare. Per fare un confronto, negli Stati Uniti la sottoscrizione è proposta a 4,99 euro.

La disponibilità è già stata estesa anche al nostro paese. Riproponiamo di seguito l’elenco completo delle funzionalità esclusive che il team al lavoro sull’applicazione ha deciso di offrire solo a chi sceglie di mettere mano al portafogli. Tutti i dettagli in un articolo dedicato, pubblicato nella giornata di ieri.

Caricamento di file con dimensioni fino a 4 GB;

download senza limiti di velocità;

possibilità di seguire fino a 1.000 canali, di creare 20 cartelle chat da 200 conversazioni ciascuna, di aggiungere un quarto account, di fissare 10 chat nella lista principale e di salvare fino a 10 sticker preferiti;

bio più lunga con link incluso;

possibilità di salvare fino a 400 GIF preferite e di riservare fino a 20 link pubblici t.me;

conversione dei messaggi vocali ricevuti in testo;

sticker unici con animazioni a schermo intero;

10 nuove reazioni esclusive per replicare ai messaggi;

nuovi strumenti per la gestione della lista chat come la possibilità di cambiare la cartella predefinita;

opzione per archiviare e silenziare automaticamente le nuove chat;

video del profilo al posto di foto statiche;

badge premium da mostrare accanto al proprio nome utente;

icone premium dell’app (visibili nell’immagine qui sotto);

nessuna inserzione pubblicitaria nei canali.

Ciò che ha spinto Telegram a introdurre l’abbonamento è noto: monetizzare l’operatività del servizio, mantenendolo gratuito per chi non ha particolari esigenze e continuando a finanziarne gli sviluppi futuri.

