WhatsApp: nuove opzioni AI per la scrittura

WhatsApp è l’app di messaggistica istantanea preferita da miliardi di utenti in tutto il mondo. Non sorprende, dunque, che Meta prenda particolarmente sul serio i cambiamenti, anche quelli più piccoli, che vengono implementati, visto che la cosa ha un impatto su milioni di persone. Proprio a tal riguardo, gli sviluppatori dell’app hanno iniziato a testare un’altra funzione di scrittura basata sull’intelligenza artificiale.

WhatsApp: nuova funzione per scrittura AI

La novità è stata individuata nella versione 2.25.8.5 di WhatsApp per Android. Parte del codice indica, appunto, che Meta sta lavorando su una funzione di scrittura basata sull’intelligenza artificiale che può essere utilizzata all’interno dell’app di messaggistica istantanea.

In una futura versione di WhatsApp, gli utenti vedranno un pulsante Matita proprio sopra il pulsante di invio quando digitano qualcosa nella casella di testo. Toccando questo pulsante si aprirà un editor all’interno di WhatsApp, consentendo all’utente di riscrivere il testo in stili diversi utilizzando l’intelligenza artificiale.

In base al codice all’interno dell’app, le opzioni di riscrittura basate sull’intelligenza artificiale disponibili per gli utenti di WhatsApp in futuro potrebbero includere: Divertente, Correzione di bozze, Giochi di parole, Riformulare, Sarcastico, Più corto, Spettrale e Di supporto. L’opzione Correzione di bozze dovrebbe correggere e controllare l’ortografia del messaggio digitato, mentre le altre opzioni cambieranno lo stile e il tono di quanto scritto.

Al momento non è dato sapere quando la novità verrà effettivamente implementata nell’app e risulterà pubblicamente fruibile. Come accade per tutte le funzionalità in via di sperimentazione potrebbe essere necessario più o meno tempo, a seconda delle evoluzioni.