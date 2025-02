WhatsApp, traduzione automatica senza selezione della lingua

WhatsApp punta ad abbattere anche le barriere linguistiche, e lo fa con un tocco di eleganza e semplicità che potrebbe fare invidia persino a Google.

WhatsApp, traduzione automatica rileva la lingua autonomamente

Secondo le ultime indiscrezioni, il colosso della messaggistica starebbe sviluppando un sistema in grado di rilevare automaticamente le lingue presenti in una chat e di tradurre i messaggi nella lingua preferita dall’utente. Il tutto senza bisogno di impostazioni manuali o menù a tendina da navigare.

Un bel passo avanti rispetto alle prime versioni della funzione. Inizialmente prevedeva la selezione manuale della lingua e il download di pacchetti linguistici dedicati. Ora invece sarà l’intelligenza artificiale a fare il grosso del lavoro. Analizzerà i messaggi e individuerà gli idiomi utilizzati dagli interlocutori.

Privacy e sicurezza, le parole d’ordine

Ma come funzionerà esattamente questa novità? Stando a quanto emerso dalla versione beta 2.25.4.5 di WhatsApp, gli utenti dovranno scaricare un pacchetto aggiuntivo di circa 24 MB per abilitare il rilevamento automatico delle lingue. Tutte le traduzioni avverranno in locale, sul dispositivo dell’utente. Non passeranno quindi per server esterni.

Una scelta che riflette l’attenzione di WhatsApp per la privacy e la sicurezza dei dati degli utenti. Si potrà chiacchierare con i propri contatti stranieri in totale riservatezza, senza temere fughe di informazioni.

Un alleato prezioso per i gruppi internazionali

Il nuovo strumento farà faville soprattutto nelle chat di gruppo. Ad esempio, nei gruppi di lavoro o di amici con persone di nazionalità diverse. Finora, per capirsi a vicenda, bisognava armarsi di pazienza e di un buon dizionario (o sperare che qualcuno facesse da interprete).

Con la traduzione automatica intelligente, invece, WhatsApp si occuperà di tutto. Ogni partecipante potrà esprimersi nella propria lingua madre tranquillamente. E chi legge vedrà i messaggi già tradotti nel proprio idioma, senza alcuno sforzo.

Arrivano i link ai profili social

Ma le sorprese non finiscono qui. Pare infatti che WhatsApp stia lavorando anche a un’altra interessante novità: la possibilità di aggiungere i link ai propri profili social direttamente nella bio dell’app. Una funzione già disponibile per gli account business, ma che presto potrebbe essere estesa a tutti gli utenti. .