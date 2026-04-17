Gemini ha rilevato oltre 8 miliardi di inserzioni truffa

Google utilizza da anni sistemi che rilevano inserzioni pubblicitarie fasulle sul motore di ricerca. Usando Gemini è notevolmente migliorata la capacità di rilevazione. Nel 2025 sono stati bloccati oltre 8 miliardi di annunci truffa. I cybercriminali sviluppano nuovi metodi per cercare di aggirare le protezioni e ingannare gli utenti.

Inserzioni bloccate in anticipo

Il malvertising è una delle tecniche preferite dai cybercriminali. Dopo aver acquistato spazi pubblicitari impersonano aziende e servizi per ottenere visibilità nei risultati delle ricerche. Le ignare vittime vedono link sponsorizzati all’inizio della pagina che sembrano legittimi. Invece portano a siti simili a quelli ufficiali che consentono di rubare credenziali e criptovalute o distribuire malware.

In base al report relativo al 2025, Google ha bloccato o rimosso oltre 8,3 miliardi di annunci pericolosi, il 99% dei quali prima di essere visti dagli utenti. L’azienda di Mountain View ha sempre usato l’intelligenza artificiale per individuare i truffatori, ma Gemini permette di velocizzare il lavoro. Il modello può analizzare miliardi di segnali e comprende le intenzioni dei cybercriminali, invece di intervenire sulla base di keyword predefinite.

Nel 2025 sono stati sospesi quasi 25 milioni di account. La maggioranza delle inserzioni bloccate o rimosse (circa 1,29 miliardi) sono proprio quelle che hanno abusato della rete di advertising di Google. Circa 602 milioni di annunci e 4 milioni di account sono associati a truffe. In Europa sono state rimosse circa 1,6 miliardi di inserzioni e sospesi circa 2 milioni di account.

Gemini può anche rilevare gli annunci creati con l’intelligenza artificiale:

I malintenzionati utilizzano l’intelligenza artificiale generativa per creare annunci ingannevoli su larga scala e Gemini ci aiuta a individuarli e bloccarli in tempo reale. Entro la fine dello scorso anno, la maggior parte degli Responsive Search Ads creati in Google Ads è stata esaminata immediatamente e i contenuti dannosi sono stati al momento dell’invio, una funzionalità che intendiamo estendere ad un maggior numero di formati pubblicitari quest’anno.

Gemini consente inoltre di elaborare i feedback degli utenti in modo più efficiente. Il team dedicato di Google ha gestito un numero di segnalazioni quattro volte superiore rispetto al 2024. Anche se l’annuncio pericoloso dovesse sfuggire al controllo automatizzato viene comunque neutralizzato rapidamente.