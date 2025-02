WhatsApp: link ai profili social per gli account personali

Su WhatsApp è in arrivo una nuova funzionalità dedicata agli account personali che, prendendo spunto da quanto già offerto per gli account business, permetterà agli utenti di collegare i profili social direttamente al proprio account di messaggistica.

WhatsApp: gli account personali potranno collegare i profili social

A riferire la novità è stata, nelle score ore, la redazione di WABetaInfo, sempre sul pezzo quando si tratta di individuare le novità relative a WhatsApp, scovando la feature all’interno di una versione beta di WhatsApp per iOS. La funzione non è quindi ancora accessibile agli utenti su larga scala, ma dovrebbe diventarlo nel corso delle prossime settimane, salvo il verificarsi di eventuali problemi, chiaramente.

Quando la funzione sarà attiva, gli utenti potranno aggiungere link ai propri profili social direttamente nella sezione del profilo di WhatsApp. In questo modo, amici e contatti potranno accedere rapidamente ai profili social collegati effettuando un semplice tap.

Per il momento la feature pare supportare soltanto Instagram, ma probabilmente in futuro verrà estesa la compatibilità anche ad altre piattaforme di proprietà di Meta, come Facebook e Threads.

È interessante notare che, a differenza di quanto proposto per gli account business, per poter collegare i link ai propri profili social gli utenti in possesso di un account personale non devono effettuare alcuna verifica iniziale. Trattandosi però di una funzione ancora in beta, non è da escludere che Meta possa provvedere a implementare un sistema di verifica prima del lancio ufficiale, al fine di evitare problemi come furti di identità o profili fake