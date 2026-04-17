Anthropic Claude Design: progettazione visiva con Opus 4.7

Anthropic ha annunciato Claude Design. Come si deduce dal nome permette agli utenti di progettare “lavori visivi”, tra cui prototipi, presentazioni e documenti riassuntivi. Sfrutta il nuovo modello Claude Opus 4.7. Potrebbe diventare un concorrente di Adobe Firefly AI Assistant e Canva. Al momento è accessibile solo in anteprima agli abbonati.

Cosa può fare Claude Design

Anthropic scrive che Claude Design è lo strumento ideale per i designer più esperti che non hanno tempo per creare numerosi prototipi. È utile anche a product manager e responsabili del marketing che non hanno competenze in design, ma voglio espriese visivamente le loro idee.

Ovviamente tutto inizia con l’inserimento di un prompt. È sufficiente descrivere in modo chiaro il risultato desiderato, come si può vedere negli esempi mostrati nel video. Claude Design genererà una prima versione che l’utente può successivamente perfezionare tramite conversazioni, commenti in linea, modifiche dirette o cursori personalizzati fino ad ottenere il risultato finale. Può anche applicare automaticamente il design aziendale (colori, tipografia e altri elementi) ad ogni progetto.

Insieme al prompt testuale è possibile caricare immagini e documenti (DOCX, PPTX, XLSX), indicare il codice sorgente e utilizzare lo strumento di cattura web per importare elementi direttamente dal sito aziendale. L’utente può usare manopole di regolazione per ritoccare spaziatura, colore e layout in tempo reale. Claude Design applicherà quindi le modifiche all’intero progetto.

I progetti possono essere mantenuti privati o condivisi con i colleghi di lavoro tramite link. Ciò permette la visualizzazione o l’accesso con permessi di modifica e lo scambio di idee attraverso con Claude in una conversazione di gruppo. Il risultato finale può essere salvato localmente o esportato in Canva, PDF, PPTX, HTML e Claude Code.

Claude Design è disponibile per gli abbonati Claude Pro, Max, Team e Enterprise in versione “research preview” (anteprima di ricerca).