 Protezione minori su Roblox: sanzione in Nevada
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Protezione minori su Roblox: sanzione in Nevada

Roblox pagherà 12,5 milioni di dollari in Nevada per evitare un procedimento legale relativo all'assenza di protezioni per i minori sulla piattaforma.
Protezione minori su Roblox: sanzione in Nevada
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Roblox pagherà 12,5 milioni di dollari in Nevada per evitare un procedimento legale relativo all'assenza di protezioni per i minori sulla piattaforma.
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Roblox ha accettato di pagare circa 12 milioni di dollari in Texas per evitare un lungo procedimento legale. La somma è il risultato di un accordo extragiudiziale sottoscritto con il Procuratore Generale Aaron Ford. L’azienda californiana, accusata di non proteggere adeguatamente i minori, dovrà anche implementare un sistema di verifica dell’età.

Oltre 100 cause in corso per Roblox

Roblox ha ricevuto oltre 100 denunce da singoli cittadini e Procuratori Generali di vari Stati, tra cui Texas, Kentucky, Louisiana, Iowa, Nebraska, Tennessee, Florida, California e Nevada. L’accusa è sempre la stessa: assenza di protezioni per i minori che permettono ai pedofili di contattare i bambini (oltre la metà degli utenti statunitensi ha meno di 16 anni).

L’ennesimo procedimento legale è stato evitato da Roblox con l’accordo sottoscritto in Nevada. In dettaglio, l’azienda californiana ha accettato di pagare 10 milioni di dollari nei prossimi tre anni per finanziare programmi di supporto ai minori, un milione di dollari in due anni per una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza online rivolta a minori e adulti, e altri 1,5 milioni di dollari per creare una figura di collegamento con le forze dell’ordine.

Il Procuratore Generale Aaron Ford ha dichiarato:

Questo accordo creerà un ambiente online più sicuro per i nostri figli e spero che serva da esempio per il modo in cui le piattaforme interattive online consentono ai giovani del nostro stato di utilizzare i loro prodotti.

Roblox dovrà inoltre implementare un sistema di verifica dell’età per tutti gli utenti. Verrà utilizzata una tecnologia di riconoscimento facciale abbinata al caricamento di un documento di identità. I minori potranno avviare conversazioni solo con utenti della stessa età, mentre gli under 16 non potranno interagire con gli adulti, a meno che non siano “amici fidati” (conoscenti nel mondo reale).

I controlli parentali verranno estesi agli account degli utenti con età fino a 16 anni. Roblox ha recentemente annunciato due nuovi account (Kids e Select) per utenti con età di 5-8 anni e 9-15 anni che prevede la verifica dell’età prima di accedere ai giochi.

Fonte: Engadget

Pubblicato il 19 apr 2026

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