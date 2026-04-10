Cos'è e cosa promette EmDash, l'alternativa di Cloudflare a WordPress

Uno degli argomenti che hanno catalizzato l’attenzione online nell’ultima settimana è quello relativo a EmDash. È la nuova iniziativa annunciata da Cloudflare con l’obiettivo piuttosto ambizioso di dare vita all’ erede spirituale di WordPress, risolvendo il più grande problema che oggi affligge la piattaforma, ovvero la sicurezza dei plugin.

Cloudflare ha grandi ambizioni per EmDash

Al momento il CMS è disponibile in preview (la versione 0.1.0 è su GitHub) ed è possibile iniziare a prendere confidenza con la sua interfaccia sul sito dedicato. Una UI che, a dirla tutta, sembra fortemente ispirata a quella di WordPress, su cui oggi poggia oltre il 40% delle risorse online.

Il progetto ha ovviamente natura open source e pensato in modo che siano gli agenti AI a gestire aspetti chiave come l’interazione con i plugin. Questo, nella visione di Cloudflare, dovrebbe permettere a chiunque di configurare una risorsa online in modo rapido, accessibile e soprattutto senza dover accettare compromessi in termini di sicurezza. Per maggiori informazioni rimandiamo al post di annuncio.

Insomma, il colosso dei DNS e della protezione contro gli attacchi DDoS promette di modernizzare la gestione dei siti web, andando oltre i limiti di una piattaforma lanciata più nei primi 2000 e che, quasi inevitabilmente, si porta dietro la pesante eredità dei suoi anni. Il punto di forza principale è costituito dall’approccio sandbox per l’esecuzione delle componenti aggiuntive, ognuna ospitata da un contenitore. Non sarà semplice scalzare il re dal suo trono.

Cosa ne pensa il creatore di WordPress?

Vale la pena riportare il punto di vista di Matt Mullenweg, co-fondatore di WordPress, che sul proprio blog personale ha scritto quanto segue, etichettando di fatto l’iniziativa come una trovata pubblicitaria da parte di Cloudflare.