Predatori sessuali su Roblox: nuova denuncia negli USA

Nuova denuncia per Roblox negli Stati Uniti. Anche la Contea di Los Angeles ha accusato l’azienda californiana di non aver implementato le necessarie misure per proteggere i minori. La piattaforma viene considerata un luogo frequentato da predatori sessuali. Altre denunce sono state presentate dai Procuratori Generali di Texas, Louisiana, Kentucky, Florida e Tennessee.

Roblox respinge le accuse al mittente

La Contea di Los Angeles ha elencato alcuni dati pubblicati da Roblox nel mese di ottobre 2025. La piattaforma di gioco ha oltre 151 milioni di utenti attivi al giorno e oltre 380 milioni di utenti mensili. Oltre il 40% degli utenti ha meno di 13 anni e, secondo i sondaggi condotti dall’azienda stessa, quasi il 75% dei bambini statunitensi di età compresa tra 9 e 12 anni gioca regolarmente a Roblox.

Nella denuncia è scritto che, nonostante il numero elevato di minori, Roblox antepone i profitti alla sicurezza degli utenti più piccoli. In particolare, l’azienda californiana non ha implementato adeguate funzionalità per bloccare i predatori sessuali. I contenuti di gioco non sono moderati in maniera efficace e non vengono applicate restrizioni o avvisi adeguati all’età, consentendo linguaggio e interazioni inappropriate tra gli utenti.

Roblox non ha inoltre fornito informazioni sui pericoli per i minori, tra cui l’elevato volume di materiale inappropriato, contenuti di natura sessuale e il rischio che predatori sessuali, inclusi autori di reati sessuali registrati, utilizzino la sua piattaforma.

A partire dal 7 gennaio è obbligatoria la verifica dell’età per accedere alle chat, ma il sistema può essere facilmente aggirato. Questa è la dichiarazione ufficiale di Roblox:

Contestiamo fermamente le affermazioni contenute in questa denuncia e ci difenderemo con forza. Roblox è costruito con la sicurezza al centro e continuiamo a evolvere e rafforzare le nostre protezioni ogni giorno. Abbiamo implementato misure di sicurezza avanzate che monitorano la nostra piattaforma per rilevare contenuti e comunicazioni dannosi e gli utenti non possono inviare o ricevere immagini tramite chat, evitando una delle più diffuse opportunità di abuso online. La sicurezza è un obiettivo costante e coerente del nostro lavoro. Interveniamo rapidamente contro chiunque violi le nostre norme di sicurezza e collaboriamo a stretto contatto con le forze dell’ordine per supportare le indagini e aiutare a garantire la responsabilità dei malintenzionati. Non esiste un traguardo quando si tratta di proteggere i bambini e, sebbene nessun sistema possa essere perfetto, il nostro impegno per la sicurezza non finisce mai. I genitori possono visitare il nostro Centro Sicurezza per saperne di più sul nostro lavoro in materia di sicurezza e su come proteggere i propri figli online, incluso parlare con i propri figli dei rischi di Internet.

Due leggi californiane (Unfair Competition Law e False Advertising Law) prevedono sanzioni fino a 2.500 dollari al giorno per ogni violazione.