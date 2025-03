Meta AI arriva in Italia e altri paesi europei

L’azienda di Menlo Park ha comunicato che Meta AI è finalmente disponibile in Italia e altri paesi europei. L’assistente digitale era già accessibile in quasi tutto il mondo. In pratica mancava solo il Vecchio Continente. Il ritardo era dovuto al rispetto del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Meta AI: solo testo, niente immagini

Il lancio di Meta AI in Europa era stato sospeso il 14 giugno 2024, in seguito alla richiesta della Data Protection Commission dell’Irlanda. L’intervento dell’autorità era stato sollecitato dall’organizzazione noyb perché Meta aveva scelto l’interesse legittimo come base giuridica per l’uso dei dati degli utenti, invece del consenso esplicito.

Circa un mese dopo (luglio 2024), l’azienda di Menlo Park ha comunicato che non lancerà nessun modello Llama multimodale in Europa, evidenziando la “natura imprevedibile del contesto normativo europeo“. Meta AI è tuttavia disponibile per gli occhiali smart Ray-Ban da novembre 2024 (solo funzionalità base).

Nel corso delle prossime settimane, l’assistente digitale arriverà anche in Italia e in altri paesi europei. Gli utenti potranno perà sfruttare solo la funzionalità di chat (testo) in sei lingue. All’interno delle app di WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram ci sarà l’icona con un cerchio blu di Meta AI che consente di avviare conversazioni dirette. Sarà anche possibile interagire con l’assistente nelle conversazioni di gruppo su WhatsApp (successivamente anche su Messenger e Instagram DM), digitando @MetaAI e un prompt o una domanda.

Meta AI può usare i contenuti degli utenti (messaggi, post, reel) e accedere ad Internet per fornire risposte più pertinenti. L’assistente non può invece generare immagini o modificare quelle esistenti, né rispondere a domande sulle immagini. In futuro verranno aggiunte altre funzionalità, tra cui personalizzazione e memoria. Previsto anche il lancio di AI Studio.