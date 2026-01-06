 CES 2026: nuovi processori Intel Core Ultra Series 3
Intel ha svelato al CES 2026 di Las Vegas 14 processori Core Ultra Series 3 (architettura Panther Lake) che verranno integrati nei futuri notebook.
Intel

Dopo aver anticipato alcuni dettagli sull’architettura Panther Lake all’inizio di ottobre 2025, Intel ha svelato i primi 14 processori Core Ultra Series 3 al CES 2026 di Las Vegas. Verranno integrati in numerosi notebook che arriveranno sul mercato a partire dal 27 gennaio.

Intel Core Ultra 300 in dettaglio

I nuovi processori Core Ultra Series 3 (o Core Ultra 300) integrano transistor RibbonFET realizzati con tecnologia di processo Intel 18A. L’azienda californiana ha annunciato 14 modelli con CPU fino a 16 core (combinazione di P-core, E-core e LP E-core) e GPU fino a 12 core basata sull’architettura Xe3. È presente inoltre una NPU di quinta generazione che offre prestazioni fino a 50 TOPS. I notebook appartengono quindi alla categoria dei Copilot+ PC.

I processori top di gamma sono indicati con una lettera X nel nome (non erano presenti nella serie Core Ultra 200). Sono i Core Ultra X9 388H, Core Ultra X7 368H e Core Ultra X7 358H con CPU a 16 core (frequenza massima di 5,1 GHz) e GPU Arc B390 a 12 core. Supportano memorie LPDDR5/LPDDR5X fino a 9.600 MT/s.

Intel Core Ultra 300

Gli altri modelli hanno CPU a 16, 8 e 6 core con frequenza massima compresa tra 4,4 e 4,9 GHz, GPU Intel Graphics a 2 o 4 core (Arc B370 con 10 core per Core Ultra 5 338H) e supportano memorie LPDDR5/LPDDR5X fino a 8.533 MT/s o DDR5 fino a 7.200 MT/s. I notebook possono avere fino a 96 GB di memoria LPDDR5/LPDDR5X o 128 GB di memoria DDR5. Il consumo base è 25 Watt, mentre quello Turbo arriva a 80 Watt.

Tutti i processori supportano connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, oltre a porte Thunderbolt 4 o 5. Intel afferma che le prestazioni multithread sono fino al 60% superiori alla precedente generazione, mentre quelle gaming sono oltre il 77% superiori. L’autonomia massima della batteria è superiore a 27 ore (streaming Netflix a 1080p nel browser Edge).

Fonte: Intel

Pubblicato il 6 gen 2026

6 gen 2026
