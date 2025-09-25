Snapdragon X2 Elite Extreme: nuovo chip per PC

Qualcomm ha annunciato la nuova serie Snapdragon X2 Elite per PC Windows durante l’evento organizzato alle Hawaii. Il top di gamma è Snapdragon X2 Elite Extreme, il primo SoC Arm che integra una CPU che raggiunge i 5 GHz. L’azienda californiana ha svelato anche lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 per smartphone e tablet.

Snapdragon X2 Elite: specifiche dei chip

Qualcomm ha introdotto l’anno scorso i primi chip per PC Windows basati sull’architettura Arm (serie Snapdragon X, X Plus e X Elite). Nel primo semestre 2026 arriveranno sul mercato tre nuovi processori della serie Snapdragon X2 Elite. Verranno ovviamente utilizzati nei Copilot+ PC, ovvero notebook con Windows 11 25H2 (o Windows 12) in grado di eseguire le funzionalità AI senza accedere al cloud.

Tutti i chip sono realizzati da TSMC con tecnologia di processo a 3 nanometri. I primi due modelli sono X2E-80-100 e X2E-88-100 con CPU Oryon di terza generazione a 12 e 18 core (6 Prime e 6 Performace, 12 Prime e 6 Performance), rispettivamente, che raggiunge una frequenza massima di 4,7 GHz. La cache totale è 34 e 53 MB. La GPU Adreno ha una frequenza massima di 1,7 GHz. Entrambi integrano una NPU Hexagon con prestazioni fino a 80 TOPS.

Lo Snapdragon X2 Elite Extreme (X2E-96-100) è il chip Arm più potente del mondo e supera anche i processori Intel Core Ultra 9 285H e AMD Ryzen AI 9 HX 370 in termini di prestazioni e consumi. È presente una CPU a 18 core (12 Prime e 6 Performance) con frequenza massima di 5 GHz. La GPU Adreno raggiunge 1,85 GHz, mentre la NPU è identica a quella dei modelli inferiori.

Tutti i chip supportano fino a 128 GB di memoria LPDDR5X, storage NVMe PCIe 5.0 e UFS 4.0, SDUC/SD Express e SDXC UHS-I, fino a 3 schermi con risoluzione 4K a 144 Hz o 5K a 60 Hz, USB 4.0, fotocamere fino a 36 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e 5G (modem Qualcomm X75 con velocità massima in download di 10 Gbps).