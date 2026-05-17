Samsung Galaxy Watch7 non ha rivali, soprattutto a questo prezzo (-25%)

Se vuoi metterti al polso uno straordinario smartwatch senza doverlo strapagare dai un’occhiata a questa promozione che ti stiamo segnalando. Se vai velocemente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il Samsung Galaxy Watch7 a soli 149 euro, invece che 199 euro.

Con lo sconto del 25% potrai risparmiare la bellezza di 50 euro sul totale e soprattutto potrai ottenere uno smartwatch in grado di monitorare la tua salute e con cui potrai rispondere alle chiamate a ai messaggi. Inoltre la promozione ti permette di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Samsung Galaxy Watch7 così scontato è un best buy

Possiamo dire senza ombra di dubbio che a questa cifra il Samsung Galaxy Watch7 rappresenta una delle migliori occasioni del momento nella categoria. Siamo di fronte a uno smartwatch con tantissime funzionalità che ti permetteranno di tenerti in forma e di accedere a varie modalità estremamente comoda durante la giornata. Potrai ad esempio rispondere alle chiamate direttamente dal polso e vedere le notifiche di messaggi, email e social.

Con il GPS integrato puoi tracciare i tuoi percorsi in modo più preciso e potrai avvalerti di tantissime modalità sportive per rimanere in forma. Ha un sensore preciso che è in grado di monitorare il battito del cuore, l’ossigenazione del sangue, le fasi del sonno e addirittura di fare un elettrocardiogramma in tempo reale. È resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68. Ha un display rotondo molto luminoso ed è anche robusto.

Approfitta anche tu di questa opportunità prima che sparisca. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch7 a soli 149 euro, invece che 199 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.