Lenovo ThinkPad X13, L14 e L16 disponibili in Italia

Lenovo ha annunciato l’arrivo in Italia di tre nuove workstation mobile. ThinkPad X13, L14 e L16 integrano i recenti processori Intel e AMD in grado di offrire prestazioni elevate nell’esecuzione delle applicazioni AI. Rispettano dunque i requisiti stabiliti da Microsoft per ottenere la designazione di Copilot+ PC. Sono ovviamente presenti specifiche funzionalità per la sicurezza in ambito aziendale, tra cui ThinkShield.

ThinkPad X13, L14 e L16: specifiche e prezzi

Il ThinkPad X13 Gen 7 è il notebook di punta, confermato anche dai materiali più pregiati (alluminio, magnesio e fibra di carbonio) utilizzati per il telaio. Ha uno schermo IPS da 13 pollici con risoluzione WUXGA e integra i processori Intel Core Ultra 7 Serie 3 o AMD Ryzen AI 400 PRO.

Queste sono le altre specifiche: fino a 64 GB di RAM LPDDR5x, SSD PCIe 5.0 fino a 1 TB, webcam da 5 megapixel, uscita HDMI 2.1, jack audio, altoparlanti stereo, una porta USB Type-A, due porte USB Type-C, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e 4G/5G, lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione) e batteria da 41 o 54,7 Wh.

Gli utenti possono scegliere configurazioni con Windows 11 Pro o Linux. Il prezzo base è 1.599,00 euro.

I ThinkPad L14 Gen 7 e L16 Gen 3 sono praticamente identici. Come si deduce dal nome, l’unica differenza è rappresentata dallo schermo IPS: 14 e 16 pollici (touch e non) con risoluzione WUXGA.

Queste sono le altre specifiche: processori Intel Core Ultra 7 Serie 3 o AMD Ryzen AI 400 PRO, fino a 64 GB di RAM DDR5, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB, webcam HD o da 5 megapixel, uscita HDMI 2.1, jack audio, altoparlanti stereo, tre porte USB Type-A, due porte USB Type-C, connettività Gigabit Ethernet, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e 4G/5G, lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione) e batteria da 46,5 o 57 Wh.

Gli utenti possono scegliere configurazioni con Windows 11 Pro o Linux. Il prezzo base è 1.499,00 euro.