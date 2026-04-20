ASUS Zenbook DUO con Core Ultra Series 3 arriva in Italia

Dopo gli Zenbook A14/A16, ASUS ha portato in Italia un altro interessante notebook annunciato al CES 2026 di Las Vegas. Si tratta dello Zenbook DUO (UX8407) con doppio schermo OLED touch e processori Intel Core Ultra Series 3. È indicato principalmente per professionisti della grafica e creatori di contenuti.

ASUS Zenbook DUO: specifiche e prezzo

Lo Zenbook DUO (UX8407) ha un telaio in Ceraluminum come molti notebook ASUS di fascia alta. Questo materiale garantisce resistenza e leggerezza (1,65 Kg) allo stesso tempo. La caratteristica unica (da cui deriva il nome) è rappresenta dalla presenza di due schermi OLED touch (Lumina Pro) con diagonale di 14 pollici, risoluzione 3K (2880×1800 pixel), refresh rate variabile (48-144 Hz), luminosità massima di 1.000 nits e rivestimento antiriflesso.

Nella parte posteriore del display inferiore è presente un cavalletto. Gli utenti possono utilizzare anche la tastiera Bluetooth rimovibile con contatti magnetici (pogo pin). In Italia sono disponibili due configurazioni con processori Intel Core Ultra 7 355 o Core Ultra X9 388H, 16 o 32 GB di RAM LPDDR5X e SSD PCIe 4.0 da 1 o 2 TB.

Le altre specifiche sono in comune: webcam full HD con sensore IR per Windows Hello, sei altoparlanti con supporto Dolby Atmos, jack audio da 3,5 millimetri, uscita HDMI 2.1, una porta USB 3.2 Gen 2 Type-A, due porte Thunderbolt 4 (USB Type-C), connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, batteria da 99 Wh con ricarica rapida (60% in 49 minuti) e autonomia fino a 32 ore (schermo singolo).

Il prezzo base della versione con processore Core Ultra 7 355, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB è 2.199,00 euro. Il prezzo base della versione con processore Core Ultra 9 388H, 32 GB di RAM e SSD da 2 TB è invece 2.999,00 euro. Nella confezione è presente anche la ASUS Pen con ricarica wireless. Può essere acquistato su ASUS eShop.