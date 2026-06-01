 ASUS ROG Zephyrus Duo: doppio schermo OLED da 16 pollici
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ASUS ROG Zephyrus Duo: doppio schermo OLED da 16 pollici

Il nuovo ASUS ROG Zephyrus Duo (GX651) ha due schermi OLED touch da 16 pollici, processore Intel Core Ultra 9 386H, 64 GB di RAM e SSD da 2 TB.
ASUS ROG Zephyrus Duo: doppio schermo OLED da 16 pollici
Tecnologia Laptop
Il nuovo ASUS ROG Zephyrus Duo (GX651) ha due schermi OLED touch da 16 pollici, processore Intel Core Ultra 9 386H, 64 GB di RAM e SSD da 2 TB.
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Dopo l’anteprima al CES 2026 di Las Vegas, ASUS ha svelato ufficialmente il nuovo ROG Zephyrus Duo (GX651) al Computex 2026 di Taipei. È il primo gaming laptop al mondo con due schermi OLED da 16 pollici. Chiaramente appartiene alla fascia alta, quindi non è un prodotto accessibile a tutti. Gli utenti italiani possono già acquistarlo su ASUS eShop.

ASUS ROG Zephyrus Duo: specifiche e prezzo

Il ROG Zephyrus Duo (GX651) ha un telaio in lega di alluminio e due schermi OLED touch Nebula HDR da 16 pollici con risoluzione di 2880×1800 pixel, refresh rate di 120 Hz e trattamento antiriflesso. Il display secondario supporta l’input tramite stilo. Può essere utilizzato in cinque modalità: Dual Screen (due schermi e tastiera wireless magnetica), Laptop (tastiera sul display secondario), Sharing (due schermi aperti a 180 gradi), Book (due schermi in verticale e tastiera) e Tent (schermi posizionati a formare una A).

Il notebook integra un processore Intel Core Ultra 9 386H con CPU a 16 core e NPU che offre prestazioni superiori a 50 TOPS (quindi è un Copilot+ PC). Sono inoltre presenti 64 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 5.0 da 2 TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti con 12 GB di memoria GDDR7 o GeForce RTX 5090 con 24 GB di memoria GDDR7.

ASUS ROG Zephyrus Duo (GX651)

Queste sono le altre specifiche: sistema di raffreddamento con camera di vapore, grafite e due ventole, webcam full HD, sei altoparlanti, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, jack audio da 3,5 millimetri, uscita HDMI 2.1, card reader SD, due porte USB Type-A, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4) e batteria da 90 Wh.

I prezzi sono 4.999,00 euro con GeForce RTX 5070 Ti e 6.299,00 euro con GeForce RTX 5090. In regalo ci sono un mese di abbonamento a Microsoft 365 e tre mesi di abbonamento a XBOX Game Pass per PC.

Pubblicato il 1 giu 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
1 giu 2026
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