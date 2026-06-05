ASUS V16 con GeForce RTX 5060, Intel Core 7 240H, 16GB RAM e 1TB SSD (-250€)

Tieniti forte perché l’offerta che ti stiamo segnalando è davvero pazzesca e sarebbe un peccato perderla. Se vuoi un laptop potentissimo con cui puoi anche farci girare i titoli di ultima generazione vai velocemente su Amazon. Oggi puoi acquistare l’ASUS V16 a 1.099 euro, anziché 1.349 euro.

Potresti non vederlo da mobile ma considera che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 19% e quindi oggi puoi risparmiare la bellezza di 250 euro sul totale. Inoltre puoi acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Fai alla svelta perché l’offerta è a tempo limitato e scadrà a momenti.

ASUS V16: massima potenza e niente compromessi

Con l’ASUS V16 avrai una notebook super competitivo in grado di garantire prestazioni eccezionali per qualunque attività, senza dover fare sacrifici e compromessi. A bordo troviamo infatti il potente processore Intel Core 7 240H supportato da 16 GB di RAM DDR5 e Windows 11 Home già installato. Nonché un SSD da 1 TB per archiviare tutto ciò che desideri senza problemi.

Il fiore all’occhiello è indubbiamente la scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8GB GDDR7 che ti permette di giocare a qualsiasi titolo senza nessun problema. Potrai tranquillamente impostare la grafica a ultra e goderti i tuoi titoli preferiti al meglio. Inoltre è dotato di un generoso display da 16 pollici con refresh rate da 144 Hz. E possiede una tastiera compatta retroilluminata e colorata con tasti sensibili al tocco e un touchpad integrato estremamente fluido.

Ci sarebbero chiaramente tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e come dicevamo a questa cifra l’offerta non può assolutamente durare. Perciò prima che finisca vai su Amazon e acquista il tuo ASUS V16 a 1.099 euro, anziché 1.349 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.