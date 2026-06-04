ASUS svela nuovi notebook al Computex 2026

ASUS ha annunciato nuovi notebook per creatori di contenuti e le attività quotidiane al Computex 2026. I più interessanti sono ProArt P14 e P16, in quanto integrano il chip RTX Spark di NVIDIA. Gli utenti potranno inoltre acquistare (entro fine anno) Zenbook 14, Vivobook S14/S16 e Vivobook S14/S16 Flip con processori AMD, Intel e Qualcomm.

Principali specifiche dei notebook

Gli ASUS ProArt P14 e P16 condividono quasi tutte le specifiche. Le principali differenze sono lo schermo OLED da 14/16 pollici con risoluzione 3K/UHD+ e la batteria da 90/99,99 Wh. Entrambi integrano il chip RTX Spark, 128 GB di RAM e SSD da 1 TB.

Queste sono le altre specifiche: webcam full HD, uscita HDMI 2.1, jack audio, tre porte USB Type-C, porta USB Type-A, tastiera retroilluminata, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

Lo Zenbook 14 è invece disponibile con processori AMD Ryzen AI 400, Intel Core ultra 9 e Qualcomm Snapdragon X. Ha uno schermo OLED da 14 pollici con risoluzione fino a 2880×1800 pixel, fino a 24 GB di RAM e SSD fino a 1 TB. Altre specifiche sono: uscita HDMI 2.1, porte USB (una Type-A e due Type-C), jack audio, webcam full HD, tastiera retroilluminata, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4.

I nuovi Vivobook S14/S16 hanno uno schermo OLED da 14 e 16 pollici con risoluzione di 1920×1200 pixel e integrano processori Snapdragon X, affiancati da 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. I Vivobook S14/S16 Flip sono i corrispondenti modelli con schermo touch da 14 e 16 pollici che può ruotare fino a 360 gradi.

Altre specifiche sono: uscita HDMI 2.1, porte USB (due Type-A e due Type-C), webcam full HD, jack audio, tastiera retroilluminata, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. ASUS non ha comunicato disponibilità e prezzi. Ulteriori informazioni arriveranno nei prossimi mesi.