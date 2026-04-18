L'acer Aspire Go 15 con Ryzen 5, 32GB di RAM e SSD da 1TB è in super promo

Se vuoi un notebook dalle grandi prestazioni senza dover svuotare il portafoglio dai un’occhiata a questa ottima occasione che ti stiamo segnalando. Se vai velocemente su Amazon puoi mettere nel tuo carrello l’acer Aspire Go 15 a soli 566,18 euro, invece che 699 euro.

C’è quindi uno sconto del 19% che ti permette di risparmiare la bellezza di oltre 132 euro. Il prezzo dunque crolla di nuovo al minimo storico ed è un’offerta da non lasciarsi sfuggire. Inoltre potrai decidere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

L’acer Aspire Go 15 è da prendere al volo

Sicuramente per il suo rapporto qualità prezzo l’acer Aspire Go 15 è da prendere immediatamente, senza pensarci un secondo di più. Grazie al suo potente processore AMD Ryzen 5 7430U, sostenuto da 32 GB di RAM DDR4, garantisce ottime performance. In più c’è un SSD da 1 TB che ti permetterà di archiviare tutto ciò che desideri senza fare sacrifici.

È dotato di una scheda grafica AMD Radeon e ha una display generoso da 15,6 pollici con risoluzione FHD, antiriflesso e bassa emissioni di luce blu. Una tastiera retroilluminata compatta con tastierino numerico e touchpad integrato. Ci sono tre porte USB 3.2 per trasferire file velocemente, una porta USB Type-C e una porta HDMI per collegare un secondo monitor e una porta per il cavo LAN che ti permette di avere una connessione internet più stabile. Offre un’ottima batteria che dura a lungo e si carica velocemente e troverai già installato il sistema operativo Windows 11 Home.

Un’occasione d’oro da non farsi scappare per cui sii rapido. Prima che l’offerta scada vai su Amazon e acquista il tuo acer Aspire Go 15 a soli 566,18 euro, invece che 699 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.