 Acer Nitro V 15 (16/512GB) con Intel Core i5 e GeForce RTX 5050 ora in offerta
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Acer Nitro V 15 (16/512GB) con Intel Core i5 e GeForce RTX 5050 ora in offerta

Il potente portatile Acer Nitro V 15 da 15,6 pollici con 16GB di RAM, SSD da 512GB, Intel Core i5 e GeForce RTX 5050 è in super offerta.
Acer Nitro V 15 (16/512GB) con Intel Core i5 e GeForce RTX 5050 ora in offerta
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Il potente portatile Acer Nitro V 15 da 15,6 pollici con 16GB di RAM, SSD da 512GB, Intel Core i5 e GeForce RTX 5050 è in super offerta.
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Acer Nitro V 15 è spaziale e a questo prezzo è un best buy

Il computer portatile da gaming Acer Nitro V 15 offre caratteristiche veramente interessantissime e ti permetterà di giocare anche agli ultimi titoli senza nessun sacrificio. Monta il potente processore Intel Core i5-13420H di 13a generazione supportato da 16 GB di RAM DDR4 e da un SSD da 512 GB. In più troverai già installato il sistema operativo Windows 11 Home.

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Grazie alla scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 5050 da 8 GB potrai selezionare la modalità ultra, nelle impostazioni grafiche del tuo gioco, per goderti al meglio ogni dettaglio. Ottimo anche il display da 15,6 pollici con una risoluzione FHD, refresh rate da 165 Hz e luminosità massima di 300 nit. Possiede poi una tastiera compatta con tastierino numerico e retroilluminazione colorata personalizzabile e touchpad integrato. È leggero ma robusto e potrai avvalerti di numerose porte tra cui USB, HDMI ed Ethernet.

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Pubblicato il 15 giu 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
15 giu 2026
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