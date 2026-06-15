Acer Nitro V 15 (16/512GB) con Intel Core i5 e GeForce RTX 5050 ora in offerta

Cogli questa straordinaria occasione per portarti a casa un computer portatile da gaming eccezionale a un prezzo decisamente inferiore rispetto al prezzo di listino. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello l’Acer Nitro V 15 a 949 euro, invece che 1.099 euro.

Con lo sconto del 14% risparmi 150 euro sul totale e ti porti a casa un laptop pazzesco. In più se preferisci puoi pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Fai veloce però perché l’offerta è a tempo limitato e quindi potrebbe scadere da un momento all’altro.

Acer Nitro V 15 è spaziale e a questo prezzo è un best buy

Il computer portatile da gaming Acer Nitro V 15 offre caratteristiche veramente interessantissime e ti permetterà di giocare anche agli ultimi titoli senza nessun sacrificio. Monta il potente processore Intel Core i5-13420H di 13a generazione supportato da 16 GB di RAM DDR4 e da un SSD da 512 GB. In più troverai già installato il sistema operativo Windows 11 Home.

Grazie alla scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 5050 da 8 GB potrai selezionare la modalità ultra, nelle impostazioni grafiche del tuo gioco, per goderti al meglio ogni dettaglio. Ottimo anche il display da 15,6 pollici con una risoluzione FHD, refresh rate da 165 Hz e luminosità massima di 300 nit. Possiede poi una tastiera compatta con tastierino numerico e retroilluminazione colorata personalizzabile e touchpad integrato. È leggero ma robusto e potrai avvalerti di numerose porte tra cui USB, HDMI ed Ethernet.

Davvero una promozione coi fiocchi da non lasciarsi sfuggire assolutamente. Quindi prima che sia tardi e sparisca nel nulla vai su Amazon e acquista il tuo Acer Nitro V 15 a 949 euro, invece che 1.099 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.