Microsoft svela MAI-Code-1.1-Flash e MAI-Image-2.6

All’inizio di giugno, Microsoft ha annunciato sette nuovi modelli AI. Dopo circa due mesi sono arrivate le versioni aggiornate di due modelli. MAI-Code-1.1-Flash è specializzato della programmazione agentica, mentre MAI-Image-2.6 può essere usato per la generazione di immagine. MAI-Thinking-1 è invece disponibile in anteprima pubblica tramite Microsoft Foundry.

MAI-Code-1.1-Flash

MAI-Code-1.1-Flash è la versione aggiornata del modello annunciato all’inizio di giugno. Microsoft ha introdotto miglioramenti sulla base dei feedback ricevuti dagli sviluppatori. Sono state in particolare incrementate le prestazioni nelle attività di programmazione con GitHub Copilot CLI (+22%) e .NET (+15%).

La versione 1.1 è anche più efficiente. Su GitHub Copilot i token vengono trasmessi il 25% più velocemente e il modello utilizza il 25% di token in meno per completare un’attività. Ciò significa risposte più rapide, tempi di attesa ridotti e un lavoro più utile per ogni token.

Grazie alle numerose ottimizzazioni, Microsoft ha ridotto il prezzo del 75% rispetto a MAI-Code-1-Flash. Quindi è un modello più veloce, più efficiente e più economico. Il modello specifico per la ricerca delle vulnerabilità software è MAI-Cyber-1-Flash.

MAI-Image-2.6

MAI-Image-2.6 è invece il modello text-to-image di Microsoft. Attualmente occupa la seconda posizione della relativa classifica di Arena, davanti ai modelli di SpaceXAI, Meta e Google (solo quello di OpenAI è superiore). Le prestazioni sono state ulteriormente aumentate rispetto alla precedente versione.

In dettaglio, Microsoft ha migliorato il rendering del testo, la generazione di ritratti e immagini 3D, la creazione di output fotorealistici e commerciali (prodotti e marchi). Altre novità, tra cui scelta del livello di ragionamento, formato e risoluzione, arriveranno nei prossimi giorni.