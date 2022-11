Natale con Microsoft: il maglione brutto di Clippy

Clippy è protagonista del nuovo Windows Ugly Sweater appena presentato da Microsoft in vista del Natale, un maglione per le festività volutamente brutto. Non c’è molto da aggiungere, se non che l’iniziativa ha una finalità nobile e che, ordinandolo subito, sarà possibile riceverlo in tempo per risultare invadenti e fuori luogo quanto l’assistente di Office in occasione delle riunioni intorno all’albero con amici e parenti.

Windows Ugly Sweater: il maglione di Clippy

Non tutti ne sono a conoscenza, ma il nome originale della graffetta di Redmond era Clippit. A disegnarla fu Kevan J. Atteberry, per l’inclusione nella suite Office 97. L’abbandono risale a un decennio circa più tardi, in conseguenza ai feedback non esattamente positivi raccolti dagli utenti. È poi tornata brevemente nel 2019, sotto forma di sticker per Teams e, due anni più tardi, come sfondo per i meeting organizzati sulla piattaforma.

Chi avrebbe immaginato che una graffetta sarebbe risultata così confortevole? Stai comodo alla tua prossima festa in maglione, con questo capo unico di Clippy, sostenendo la College Success Foundation.

Il nuovo Windows Ugly Sweater dedicato a Clippy è già disponibile per l’acquisto sul Xbox Gear Shop ufficiale, in taglie dalla S alla 3XL. Non si tratta del maglione più economico in circolazione, proposto al prezzo di 73,95 euro. Vale però la pena sottolineare che tutti i proventi raccolti dalla vendita andranno devoluti alla College Success Foundation, realtà impegnata nel supporto degli studenti provenienti da famiglie con difficoltà economiche, così da aiutarli nel percorso formativo.

In passato la linea ha accolto capi dedicati a Windows 95, Windows XP e all’immortale Paint. Quello appena svelato, forse, li batte tutti in quanto a bruttezza. Bene così, lunga vita a Clippy!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.