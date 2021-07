Microsoft Teams: sfondo Clippy, effetto nostalgia

Le videochiamate, soprattutto quelle di lavoro, possono essere anche noiose. Microsoft permette agli utenti di cambiare lo sfondo di Teams, scegliendo le immagini preferite, ma quelle pubblicate recentemente dall'azienda di Redmond faranno sicuramente tornare in mente vecchi ricordi. Proprio per questo, la nuova raccolta è denominata Nostalgia. Ovviamente non poteva mancare Clippy, l'assistente di Office.

Clippy e altri sfondi vintage

Clippy è stato introdotto per la prima volta in Office 97 e rimosso con Office 2007. Probabilmente è stato odiato da molti utenti, ma si è guadagnato comunque un posto nella storia di Microsoft, secondo la quale l'assistente virtuale era solo in anticipo sui tempi. Chiaramente non è incluso in Teams. Può essere però scelto come sfondo.

La seconda immagine inclusa nella raccolta Nostalgia raffigura il famoso Solitario. Il gioco è apparso per la prima volta in Windows 3.0 (1990). Nel 2019 è stato incluso nella Video Game Hall of Fame ed è tuttora uno dei giochi più popolari (è disponibile per Windows, Android, iOS e web).

Il terzo sfondo verrà sicuramente riconosciuto dagli utenti che hanno utilizzato Windows XP. L'immagine, nota come Bliss, raffigura la famosa collina che si trova nella Los Carneros American Viticultural Area in California. La versione per Teams è stata leggermente modificata, cambiando le nuvole, spostando le ombre e aggiungendo denti di leone nel campo.

L'ultima immagine raffigura Paint, la nota applicazione introdotta con Windows 1.0 nel 1985 e tuttora presente in Windows 10.