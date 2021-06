Microsoft Teams: crittografia end-to-end in arrivo

Microsoft ha annunciato diverse novità per Teams durante la conferenza Build 2021 di fine maggio. Altre funzionalità (gratuite) erano state rivelate qualche giorno prima. L'azienda di Redmond introdurrà a luglio la crittografia end-to-end (E2EE) per le chiamate VoIP.

Teams: crittografia end-to-end

Teams è attualmente utilizzato da oltre 145 milioni di utenti al giorno. Il servizio è diventato molto popolare durante la crisi sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19, in seguito all'uso dello smart working. All'inizio di marzo, Microsoft aveva promesso il supporto per la crittografia end-to-end. Ora l'azienda ha confermato che la funzionalità sarà disponibile dal mese di luglio.

Come è noto, la crittografia end-to-end impedisce l'accesso ai dati da parte di terze parti (forze di polizia incluse), in quanto le chiavi di cifratura sono memorizzate solo sui dispositivi di mittente e destinatario. Nel caso di Teams, la tecnologia verrà applicata alla chiamate VoIP 1:1 (one-to-one) per garantire la massima sicurezza delle conversazioni e quindi per evitare intercettazioni di informazioni aziendali sensibili.

Il rollout della funzionalità, già disponibilità in anteprima ad alcuni utenti, dovrebbe essere avviato all'inizio di luglio e completato in circa due settimane. Come si può leggere nello screenshot, le chiamate verranno cifrate solo se l'opzione è stata attivata da entrambi i lati (mittente e destinatario). Non saranno però disponibili alcune funzionalità, tra cui registrazione e trascrizione.

La E2EE può essere attivata dall'amministratore IT per l'intera organizzazione o singoli utenti. Sarà disponibile sulle versioni desktop e mobile di Teams. Entro fine mese è previsto invece il lancio della funzionalità che permette di scegliere tra le notifiche di Teams e quelle native di Windows 10.