Microsoft Teams: nuove funzionalità gratuite

Microsoft ha rilasciato frequenti aggiornamenti per il servizio dedicato alle videoconferenze, ma le novità erano indirizzate alle aziende. Ora invece sono disponibili nuove funzionalità consumer gratuite che permettono di rimanere in contatto con amici e familiari mediante le versioni web, desktop e mobile di Teams.

Microsoft Teams: funzionalità gratuite per tutti

La funzionalità più divertente è senza dubbio Together Mode. Una videochiamata di gruppo può diventare un incontro virtuale all'interno di vari ambienti digitali, come un salotto, una caffetteria o un resort vacanze. Il risultato finale è visibile nell'immagine. Si tratta di una modalità che migliora l'esperienza visiva perché l'ambiente virtuale è più rilassante.

Gli utenti consumer possono inoltre inviare reazioni e GIF sia in diretta che in differita, consultando la discussione al termine del meeting. Teams permette ora di inviare il link della riunione a tutti, anche agli utenti che non usano il servizio. Gli amici e i familiari possono partecipare con PC, Mac e dispositivi mobile (iOS e Android).

Teams consente anche di eseguire le varie attività quotidiane, creando una chat di gruppo e aggiungendo i partecipanti tramite indirizzo email o numero di telefono (chi non usa il servizio può visualizzare la chat e rispondere con gli SMS). A questo punto è possibile assegnare un compito o condividere una to-do-list. Ogni membro può modificare i dettagli e spuntare le voci.

Infine Teams offre la possibilità di creare sondaggi e visualizzare tutti i contenuti condivisi (foto, file, link e altro) all'interno di una dashboard. È sufficiente un'unica app per gestire la vita privata e lavorativa, in quanto i due account sono separati. Le nuove funzionalità consumer sono disponibili da oggi in tutto il mondo.