L’azienda di Redmond ha annunciato la disponibilità delle nuove funzionalità per Microsoft Teams: Webinar e PowerPoint Live. Gli utenti che usano il popolare servizio possono sfruttare quindi le due novità per organizzare riunioni virtuali più professionali. Un’altra funzionalità, ovvero Presenter Mode, arriverà nel corso dei prossimi giorni.

Webinar e PowerPoint Live in Teams

Gli utenti possono organizzare meeting interattivi e webinar per un massimo di 1.000 partecipanti con la completa interattività e fino a 10.000 persone in sola visualizzazione streaming (il limite è stato temporaneamente incrementato a 20.000 per facilitare il lavoro remoto). L’organizzatore deve solo scegliere la voce corrispondente nel menu Nuova riunione, creare una pagina di registrazione e selezionare le varie opzioni, come la possibilità di disattivare audio e video dei partecipanti.

Con PowerPoint Live è possibile visualizzare nella stessa schermata le slide della presentazione PowerPoint, i partecipanti e la chat della riunione. Ogni utente può passare da una slide all’altra. Prossimamente sarà possibile utilizzare la traduzione in modo da consentire ai partecipanti di leggere le slide nella loro lingua.

Presenter Mode permette ai relatori di personalizzare la modalità di visualizzazione del loro feed video e dei contenuti. Ci sono tre opzioni: Standout (feed video come una silhouette davanti al contenuto), Reporter (contenuto sopra la spalla del relatore) e Side-by-side (feed video accanto al contenuto).

Le nuove funzionalità saranno disponibili per i piani Microsoft 365 E3/E5, Microsoft 365 A3/A5 e Microsoft 365 Government G3/G5. I piani Microsoft 365 Business Standard e Microsoft 365 Business Premium includeranno tutte le funzionalità per un massimo di 300 partecipanti. Tutti gli utenti di Teams possono provare le funzionalità per il resto del 2021.