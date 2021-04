Microsoft 365: tutte le novità di aprile

Come dimostra l’ultima trimestrale, Microsoft ha sicuramente beneficiato delle nuova modalità lavorative imposte dalla pandemia COVID-19. Per offrire una migliore esperienza di produttività sono state introdotte diverse funzionalità per Microsoft 365 nel corso del mese di aprile. Ecco un riepilogo di quelle principali.

Microsoft 365: novità per il lavoro ibrido

Le novità più interessanti riguardano Teams, il popolare servizio per le videoconferenze. L’azienda di Redmond ha innanzitutto migliorato la funzionalità che consente di lanciare un sondaggio. Sono ora disponibili due opzioni (risposta aperta o quiz a scelta multipla), suggerimenti intelligenti e nuove metriche. Molto utile la trascrizione in tempo reale delle riunioni (solo in inglese), ovvero la conversione delle parole in testo che può essere cercato e scaricato per una successiva lettura.

Nella sezione Dettagli della scheda Chat è possibile trovare tutti i contenuti di un meeting terminato, tra cui registrazione video, trascrizione, appunti, chat e allegati condivisi dai partecipanti.

Novità anche per Excel, Word e Outlook. In Excel è stata aggiunta la funzionalità Show Changes (Mostra modifiche), utile quando più persone lavorano sullo stesso foglio. Basta selezionare il foglio (o un intervallo di celle o la singola cella) e la voce nel menu contestuale per vedere le modifiche (con il nome dell’autore) nella colonna destra.

Nelle versione web di Word è disponibile la funzionalità che permette di convertire un documento in una presentazione PowerPoint. In Outlook per web è invece presente un nuovo pannello laterale sinistro che consente di accedere velocemente alle singole funzionalità e alle altre app di Microsoft 365.

Infine, per quanto riguarda la sicurezza sono stati aggiunti il supporto nativo per Apple M1 in Remote Desktop for Mac e nuove funzionalità in Microsoft Defender for Endpoint.