Microsoft Teams, trascrizioni in tempo reale

La funzionalità era stata annunciata oltre otto mesi fa e doveva essere disponibile da settembre 2020. Ora l’azienda di Redmond ha finalmente comunicato che gli abbonati alla suite Microsoft 365 possono utilizzare la trascrizione in tempo reale dei meeting programmati con Teams (al momento solo in lingua inglese negli Stati Uniti).

Trascrizioni live per Microsoft Teams

Le trascrizioni live (da non confondere con i sottotitoli) permettono di vedere sullo schermo le parole pronunciate durante una riunione, ma anche di leggere il testo dopo la fine del meeting. La funzionalità è piuttosto complessa, in quanto l’intelligenza artificiale deve riconoscere la voce dei singoli partecipanti (che sono indicati in tempo reale) e convertire le parole in testo, offrendo la massima accuratezza e la minima latenza allo stesso tempo.

Tutto avviene localmente, quindi Microsoft non conserva nessun dato (i modelli IA vengono eliminati immediatamente al termine della riunione). L’amministratore deve prima attivare la corrispondente policy per consentire all’organizzatore di avviare la trascrizione. Ogni partecipante verrà informato e potrà nascondere la barra laterale o la sua identità nelle impostazioni (non verrà mostrato il nome nella trascrizione).

Alla fine della riunione è possibile scaricare la trascrizione da desktop e web. Può essere rintracciata anche nella chat e nel calendario. I file della trascrizione sono salvati nell’account Exchange Online dell’organizzatore (solo lui e l’amministrazione possono cancellarli).

La funzionalità è disponibile per gli abbonati a Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, Microsoft 365 Business Standard e Microsoft 365 Business Premium. In futuro arriveranno anche le trascrizioni live per canali e riunioni Meet Now.