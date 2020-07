Oggi Microsoft ha scelto di svelare le novità che da qui ai prossimi mesi verranno introdotte in Teams al fine di migliorare ulteriormente il servizio e rispondere a una concorrenza che nell’ultimo periodo di certo non è stata a guardare. Abbiamo già trattato in altri articoli la Together Mode e i display dedicati. In questo vediamo le funzionalità inedite per la piattaforma.

Le novità annunciate da Microsoft per Teams

Partiamo da quella che il gruppo di Redmond chiama Dynamic View, una serie di miglioramenti che offrono all’utente un maggiore controllo sulla visione degli altri partecipanti a una riunione e sui contenuti condivisi. L’intelligenza artificiale è in grado di agire se necessario in modo autonomo e in tempo reale sull’interfaccia in modo da garantire un’esperienza ottimale in ogni situazione.

Nell’immagine qui sotto è possibile apprezzare il layout 7×7 che mostra 49 persone in contemporanea nella stessa schermata di Teams, in rollout entro agosto.

Al debutto anche i filtri video per regolare la qualità dell’immagine prima di avviare la partecipazione a un meeting agendo su parametri come la luminosità o la sfocatura dello sfondo.

In arrivo come download su GitHub un’estensione chiamata Reflect utile per gli amministratori che potranno così raccogliere (anche in forma anonima) feedback da dipendenti, collaboratori o studenti sul livello di coinvolgimento e soddisfazione relativo all’esperienza offerta con i meeting.

Le reazioni strizzano invece l’occhio alle dinamiche di interazione tipiche dei social con applausi, risate e persino cuori da mostrare in tempo reale agli altri partecipanti durante una riunione.

In merito ai sottotitoli live, già disponibili da alcuni mesi sulla piattaforma, verranno mostrati indicando il nome di chi ha pronunciato la frase trascritta. Un’aggiunta utile a evitare confusione nel caso di più speaker attivi in contemporanea.

Gli utenti possono decidere di mostrare le Live Captions nella parte inferiore o laterale della schermata.

In arrivo miglioramenti per Whiteboard, la lavagna virtuale presente in Teams. Tra le novità i tempi di caricamento diminuiscono, si possono appiccicare post-it e c’è il supporto al drag-and-drop.

Microsoft anticipa anche l’integrazione di Tasks per gestire impegni, compiti e progetti.

L’IA del gruppo di Redmond suggerirà poi le risposte rapide da inviare ai messaggi di chat ricevuti.

Spazio anche all’assistente virtuale Cortana per controllare gli appuntamenti in agenda, inoltrare chiamate, condividere documenti, inviare messaggi, unirsi alle riunioni e avviare una presentazione, il tutto esclusivamente attraverso comandi vocali.

Qui sotto un filmato che riassume un po’ tutte le novità appena descritte.

Così Microsoft ha intenzione di far compiere al proprio servizio un ulteriore passo in avanti, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche dedicate allo smart working, rispondendo alla concorrenza di Meet, Zoom e delle altre piattaforme della categoria che nell’ultimo periodo hanno fatto registrare una forte crescita per ragioni legate alla crisi sanitaria.

Come scritto in apertura le funzionalità di Teams annunciate oggi debutteranno in modo graduale entro i prossimi mesi.