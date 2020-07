Tra le novità annunciate oggi da Microsoft per Teams, oltre alla curiosa Together Mode, anche i primi dispositivi hardware dedicati a riunioni e videochiamate sulla piattaforma: si tratta essenzialmente di display dotati di un software ottimizzato per il servizio offerto dal gruppo di Redmond e per le sue funzionalità, dalle conferenze alle chat, fino alla gestione del calendario.

Teams: i display dedicati alla piattaforma di Microsoft

Il primo a debuttare è Lenovo ThinkSmart View, seguito da un modello prodotto da Yealink. Entrambi offrono il supporto all’integrazione con l’assistente virtuale Cortana per l’esecuzione di comandi vocali utili ad esempio a unirsi a una call oppure ad aggiungere un partecipante.

Tra le funzionalità più interessanti quelle mostrate nel video qui sotto che permettono di mettere in comunicazione questi display con il computer, rendendoli di fatto una sorta di estensione dello schermo principale per meglio gestire le presentazioni e le riunioni da remoto in perfetto stile multitasking.

Queste le specifiche tecniche del dispositivo Lenovo dedicato a Teams: schermo da 8 pollici touch con pannello IPS e risoluzione 1280×800 pixel, processore Qualcomm Snapdragon 624, 2 GB di RAM LPDDR3, 8 GB di memoria eMMC, fotocamera frontale da 5 megapixel, WiFi e Bluetooth 4.2.

La mossa di Microsoft era quasi inevitabile considerando quelle annunciate di recente dai concorrenti più diretti nell’ambito delle soluzioni dedicate allo smart working: a fine giugno Google ha introdotto la compatibilità di Meet con gli smart display e proprio nei giorni scorsi Zoom ha presentato il programma Hardware as a Service offrendo con una formula di abbonamento una serie di dispositivi compatibili con la piattaforma.

Nel post di presentazione si parla di un debutto previsto entro i prossimi mesi. In realtà il modello ThinkSmart View risulta già disponibile per l’acquisto negli Stati Uniti al prezzo di 349,99 dollari sullo store ufficiale di Lenovo e in Italia su Amazon a 410,08 euro.